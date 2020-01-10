印度紫檀枝幹掉養殖場毒死魚　陸軍挨告辯「風太大」被判國賠102萬





▲女子因為國軍種植的「印度紫檀」（左下）枝幹掉落在養殖場內，導致魚隻死亡設備損壞，決定提告求國賠。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者陳羿妏／桃園報導

楊姓女子因為國防部陸軍司令部種植的「印度紫檀」枝幹落入她的養殖漁場內，並壓壞魚塭使用的遮光網及防鳥網鐵架等相關設備，造成大量魚隻死亡，要求軍方賠償；桃園地院審理後，含死亡魚隻、設備損壞在內，判軍方須賠償102萬2595元。全案可上訴。

判決指出，楊女在屏東某處經營養殖漁場，位置緊鄰陸軍屏東營區的200公尺處，飼養皇冠六間、珍珠蝴蝶、鳳蝶、紅寬帶蝴蝶等多種魚隻，2016年7月8日因尼伯特颱風來襲，國軍種植的「印度紫檀」枝幹掉落在魚塭中，導致魚隻死亡，楊女雖請里長轉達，希望軍方能夠修剪枝葉但遭拒，事隔2個多月後，莫蘭蒂颱風來襲時，「印度紫檀」枝葉再次落入魚塭裡，造成場內設備損壞，魚隻大量死去，估計損害魚隻數量及維修費用後，楊女要求國軍賠償213萬6020元。

國防部認為，當時莫蘭蒂颱風測得最大風速每秒24.7公尺，瞬間極大風速每秒52.2公尺，為暴風等級，強調他們無法控制植物是否會被風吹倒。當地里長則表示，有請該區營長要整理營區內的植物，但遭到忽略。



法官勘驗植物分析報告，「印度紫檀」若放在水中會釋放毒性，颱風吹拂1小時的話，確實會造成魚隻死亡，並提到公共設施建造後未妥善保管，影響人民生命、身體或者財產，國家應負起賠償責任。楊女魚塭內死亡的魚隻，有認定上的困難，因此桃園地院審理，判軍方須賠償102萬2595元。全案可上訴。



►他奶奶的美麗小秘訣



【更多新聞】



牧師挺老闆「胸碰胸環抱」！她怒寄明信片：擠壓胸部很正常？竟挨告妨害名譽



千金女高雄豪宅藏千支笑氣！建商董座抓包她與男友狂吸 氣炸：太糜爛



「他們是兄妹」鄰居姊妹猛造謠 女兒還問：我是親生嗎？夫妻崩潰獲賠31萬