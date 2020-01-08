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出現選舉症候群請求助身心科　讓情緒恢復平靜

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▲距離總統選舉只剩下4天時間，如出現選舉症候群請求助身心科，讓情緒恢復平靜。（圖／記者林悅翻攝）

▲距離總統選舉只剩下4天時間，如出現選舉症候群請求助身心科，讓情緒恢復平靜。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

凍蒜！凍蒜！拜託！拜託！不絕於耳，這個月果真是心情浮動與憂鬱的季節！台南市衛生局指出，最近身心科求診病患明顯增多，比平時多了近兩成，惟經醫師進一步分析，尤其距離總統選舉只剩下4天時間，如出現選舉症候群請求助身心科，讓情緒恢復平靜。

台南市衛生局指出，尤其是每天新聞在播放選舉造勢的畫面，透過媒體放送，相信對於熱衷於政治活動的民眾，心情必受影響，許多人心情都隨著選情的變化而有所牽動，依過往經驗，選舉期間是精神病史或憂鬱症患者復發的高危險期，另一方面也是季節的因素，氣候忽冷忽熱變換無常，造成病患情緒波動，病情變動加劇，也是憂鬱症的好發季節。

請繼續往下閱讀...

選舉期間明顯可看出有很多人情緒受到影響，煩躁、失眠、不安的心情，都讓人覺得很煩，不舒服。有人是選前的緊張、焦慮，有人是因選後無法接受選舉結果而抑鬱不已，身心科醫師建議民眾，讓精神健康的方法就是接受事實，民眾應盡量保持冷靜客觀，如情緒過度激昂就要適度調適，維持健康的飲食，充足的睡眠，多一點運動來轉移注意力，放下自己情緒，激情過後如有不適就要尋求專業的精神醫療協助盡早就醫，讓生活回到正軌，精神才會健康。

心理健康議題有許多諮詢管道，例如24小時免費安心專線1925(依舊愛我)、生命線1995、張老師1980、男性關懷專線0800-013999、老朋友專線0800-228585，其他生活問題如家庭教育諮詢專線(手機+02)4128185、婦幼保護專線113、孕產諮詢專線0800-870870、就業諮詢專線0800-777888、家庭照顧者關懷專線0800-507272、福利關懷專線1957、外來人士生活諮詢專線0800-024111、外籍移工諮詢專線1955等。

台南市衛生局呼籲面臨生活種種狀況，心理難免有些問題過不去，給自己一個抒發情緒困擾的機會，衛生局設置40個免費心理諮詢服務據點，由專業心理師陪伴您一起面對問題，讓心情及時找到出口。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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