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2020全球最好用護照出爐！　日本3連霸「台灣146個免簽國排第32名」

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▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣護照好用度排第32名。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國國際移民顧問公司亨利護照指數（Henley Passport Index）2020年排行出爐！日本高達191個免簽國，連3年蟬聯冠軍，第2名則是新加坡。台灣與2018、2019年相比，下滑3名，排行第32名。

國際航空運輸協會（International Air Transport Association）擁有全球最大、最準確的數據庫，亨利護照指數以此參考各國在全球免簽國家數，排出107個名次，允許名次重複。

▼日本護照好用度蟬聯3年第一名。（圖／記者陳涵茵攝）

▲日本護照。（圖／記者陳涵茵攝）

▲▼2020全球最好用護照出爐！　日本3連霸「台灣146個免簽國排第32名」。（圖／翻攝自亨利護照指數（Henley Passport Index））▲▼2020全球最好用護照出爐！　日本3連霸「台灣146個免簽國排第32名」。（圖／翻攝自亨利護照指數（Henley Passport Index））

▲前10名除了日、星、韓，其他都屬歐美國家和紐澳。（圖／翻攝自亨利護照指數（Henley Passport Index））

第一名的日本有191個免簽國家，比去年190個還多；第2名由新加坡獨獨佔；南韓2019年從第3名晉升到第2名，這次則是掉回第3名，與德國齊平。台灣2018年和2019年的排名同列第29名，免簽國家數從148個變成149個，2020年排名則因免簽國家數降到146個而退至32名。

第4名至第10名間，歐洲國家如英、荷、法、比利時、愛爾蘭、葡、西等國皆在榜上，另外美國以184個免簽國和英國、挪威、希臘同為第8名。排行最尾的國家集中在中東地區和非洲，阿富汗26個免簽國墊底；伊拉克28國倒數第2；敘利亞29國倒數第3；巴基斯坦和索馬利亞都以32個免簽國，佔據排行倒數第4的104名。

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