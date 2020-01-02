直升機界的「勞斯萊斯」！「黑鷹」才剛成軍2個月就出事　最強特色揭密

▲國軍斥資約新台幣846.73億元的UH-60M黑鷹直升機，因維護及操作成本高，被稱為「直升機界的勞斯萊斯」。（圖／鏡週刊提供）

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國軍一架UH-60M黑鷹直升機今早失聯迫降在新北市烏來山區，包括參謀總長沈一鳴等高階將官都在機上。國軍斥資約新台幣846.73億元的UH-60M黑鷹直升機，因維護及操作成本高，被稱為「直升機界的勞斯萊斯」，而去年10月底，UH-60M部隊經核定具備「全作戰能力」才剛成軍，沒想到才剛滿2個月就出意外。

黑鷹直升機是美國西科斯基公司生產的雙渦輪軸引擎、單旋翼直升機，是從S-70型發展而來的一種中型通用或攻擊直升機。我國2010年10月完成採購，並在2014年12月起分批交運台灣。

黑鷹直升機的主要特色，是可在高海拔與海上救災、救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務，並可裝載15名人員（含飛行員2員、機工長2員、搜救員2員）或救護擔架4具。另可裝載1170公斤貨物，或吊起4050公斤貨物，滅火時，載水量高達2400公升，可充分滿足台灣2000公尺高山地區與夜間海上搜救等需求，其中最強特色就是夜間偵蒐功能。

陸軍去年10月30日在台中龍翔602旅舉辦「UH-60M直升機全作戰能力成軍暨UH-1H直升機除役典禮」，陸軍司令陳寶餘當時表示，UH-60M全作戰能力成軍，將成為維護國防安全關鍵戰力。

他還說，UH-60M是目前世界各國現役通用直升機中，最具多功能的機種，配備先進的座艙資源管理系統，能有效降低飛行人員負荷，增強戰時生存能力；在執行災害防救時，可以憑藉優異的性能，馳援山區與困難地形 ，執行第一線救援或物資運補的重要任務。



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