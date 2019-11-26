「勞動事件法」將上路！這些要點勞資雙方必須知

▲《勞動事件法》將於1/1上路，未來可減去許多訴訟麻煩，保障勞資雙方權益。（整理撰稿／陳珊珊；攝影剪輯／陳家豪）

ETtoday整理編輯

工作超時、領不到薪水，上班最怕遇到慣老闆嗎？想要爭取自己權益，卻擔心上法院耗時又耗錢？司法院推出的《勞動事件法》，將於明年1/1上路，有別於現行《民事訴訟法》的特別法，將給予勞工及雇主對等的抗爭能力與資格。

▲上班最怕遇到慣老闆？想爭取自己權益，卻怕上法院耗時、耗錢，《勞動事件法》上路後，將大大減少訴訟麻煩。（圖／陳家豪攝）

司法院民事廳廳長李國增說：「《勞動事件法》降低勞工進入法院的門檻、障礙，比如說未來勞務提供地的法院可以管轄，方便勞工起訴，另外請求確認僱傭關係存在訴訟的裁判費也降為5年薪資為計算基準，並可暫免徵收2/3。勞工在訴訟過程當中，可找工會指定的人來協助他當輔佐人，勞工不再孤立無援。調解程序當中，透過1位法官加上2位勞資專家組成的勞動調解委員會調解，以較平和的方式來解決勞資之間紛爭，有利於勞資關係和諧。因為有效率地解決勞資紛爭，也大大降低訴訟對勞工的生活產生不利影響」。

▲司法院民事廳廳長李國增解說《勞動事件法》。（圖／陳家豪攝）

《勞動事件法》讓不少勞工有感，未來可以減去許多麻煩，為自己的權益發聲。勞方李小姐說：「《勞動事件法》上路後，我們就可以就近到現在的工作地法院提起訴訟，減少許多時間以及金錢上多餘的麻煩」。勞方陳先生也表示，「未來如果遇上勞資糾紛，需要提起訴訟的話，裁判費可以降低成5年薪資計算，然後一開始也可以免徵收2/3的訴訟裁判費，對我們來說，負擔真的減輕很多」。

企業也可趁這時，好好審視公司制度，擁有和諧的勞資關係，將有助公司營運，也可避免勞資紛爭所帶來金錢與時間成本。資方黃先生說：「面對《勞動事件法》，我們公司必須做好制度，包含早上出勤，需要打卡制度，薪資支付的話，也需要有支付證明，保護勞資雙方權益」。

▲「勞動調解委員會」將由1位法官與2位勞資專家組成。（圖／陳家豪攝）

《勞動事件法》上路後，資方負舉證責任，律師陳業鑫說：「面對《勞動事件法》明年1/1就要上路，資方應該要好好詳閱《勞動事件法》的53條的法律，趁這個機會好好去看在管理員工的措施上面，是不是有一些不合法、不合理的地方」。

司法院提醒民眾要關心自己的權益，在《勞動事件法》施行後，企業也需慎重思考如何調整管理員工方式，避免勞資爭議發生。

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