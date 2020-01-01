藍綠通收大賺選舉財！鹿港男深夜拔競選旗幟...拆解回收鐵絲變賣

▲楊男深夜拔競選旗幟變賣。（圖／彰化縣警局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港1名楊姓男子12月31日深夜竊取藍綠陣營競選旗幟，被下班的員警逮個正著，一問之下才知道是要將旗幟上的鐵絲回收變賣，竹竿供作農務種植，雖然楊男本身並無政黨背景，亦未受他人指使所為，但仍觸法，鹿港警分局將楊嫌依竊盜及違反選舉罷免法等罪嫌報請地檢偵辦。

鹿港分局福興分駐所值班員警於12月31日23時許接獲頂番派出所員警來電，指稱於福興鄉彰鹿路6段附近有人疑似在竊取競選旗幟，值班員警獲報後立即通報線上巡邏員警趕赴現場，當場發現楊姓民眾及身邊放置一些遭拆解下來的競選旗幟4面 (其中立法委員候選人柯呈枋2面、立法委員候選人陳秀寶2面)、旗幟用竹竿16支及懸掛旗幟用鐵條、鐵絲等物證。

經員警盤查後，楊男竊取競選旗幟係欲拆卸旗幟上之鐵絲等金屬物用以回收變賣，另旗幟用竹竿也可供作農務種植用途，並無針對特定候選人競選旗幟行竊，據悉楊男本身並無政黨背景，亦未受他人指使所為，全案由該分局將楊嫌依竊盜及違反選舉罷免法等罪嫌報請地檢偵辦。

鹿港分局分局長廖志明表示，選舉期間候選人各項旗幟、標語未經同意切勿隨意拆卸以免觸法，而立委柯呈枋競選總部除了感謝警方的辛苦之外，也強烈譴責類似的破壞行為。。

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