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AIM-9X在莒光園地亮相！　「發射後鎖定」能力讓攻擊無死角

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▲▼AIM-9X在莒光園地節目中悄悄亮相。（圖／翻攝自YouTube／中華電視公司）

▲AIM-9X Block II在莒光園地節目中悄悄亮相。（圖／翻攝自YouTube／中華電視公司）

記者楊庭蒝／綜合報導

空軍為提升現有F-16A/B戰力，以「鳳展專案」為代號，耗資約1100億元，將現有F-16A/B升級為F-16V（Block20），同時也向美國雷神公司（Raytheon Company）購買AIM-9X Block II響尾蛇（Sidewinder）空對空飛彈。國防部軍事教育節目《莒光園地》26日公開「天龍操演」內容與F-16V戰機在作業的影片，台灣採購的AIM-9X飛彈也在節目中首次曝光。

在26日的莒光園地節目上，播放著年度訓練成果回顧專題，同步於Youtube上傳的影片於5分08秒之處，出現了此次採購的AIM-9X Block II飛彈。AIM-9系列飛彈是第1款以紅外線作為導引設計，也是第一款有擊落目標記錄的空對空飛彈，第1代AIM-9系列飛彈AIM-9A從1956年配備至美國海軍，台灣先前也曾使用過AIM-9B、9G、9L、9P4等型號。

▲▼空軍台南基地營區開放，F-16戰機戰技操演。（圖／記者呂佳賢攝）

▲空軍台南基地營區開放，F-16戰機戰技操演。（圖／記者呂佳賢攝）

這次採購的AIM-9X Block II長3.02公尺，直徑12.7公分，射程為26公里，速度最高可達3馬赫，美軍認為AIM-9X可有效對抗巡弋飛彈與無人航空載具。

台灣採購的AIM-9X Block II在今年3月全數交付完畢，特點在於擁有發射後鎖定（LOAL）的功能，可以先發射飛彈，再藉由雷達的引導鎖定目標，讓搭載的戰機擁有360度全方位無死角的攻擊能力。近期空軍的「鳳展專案」、「鳳翔專案」、AIM-9X Block II的採購案和F-16戰機亞太維修中心的成立，無疑是為台灣空軍實力增色許多。

▼AIM-9X飛彈於影片5分08秒出現，影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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