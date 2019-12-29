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年終保單健檢攻略大公開　掌握3撇步讓錢花在刀口上

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▲保險，計算，保單，保障，賠償，保險金，財富，理財，財務。（圖／pixabay）

▲民眾應養成每年至少1次檢查保單的習慣，專家建議，抓住3大檢核要點，就能輕鬆檢視保單。（圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

又到了歲末年終之際，元大人壽建提醒，民眾應養成至少每年1次檢視保單的好習慣，讓保障內容可以因應人生需求變化而調整，若不確定應如何進行保單健診，建議可抓住下列3大檢核重點，即可輕鬆檢視保單。

根據財團法人保險事業發展中心統計，2018年國人平均壽險保費支出為新台幣148,865元，比前一年度成長近3％，投保率高達249.45%，平均每人擁有約2.5張保單。不過，卻有許多民眾對自己過去購買的保單內容不甚清楚，因此元大人壽建議檢視保單掌握3步驟，讓錢花在刀口上。

首先，檢視目前所處人生階段的主要風險，並確認保障規劃是否妥適。因應人生階段改變而需要補強的保障缺口，元大人壽建議採取先保大再保小的原則，針對較難承受的風險類型優先進行保障規劃。

元大人壽表示，舉例來說，社會新鮮人可運用意外險與定期壽險來分散「走太快」的風險；中壯年時期家庭責任最重，應強化壽險保障，醫療保障也不能少，並開始準備退休金；空巢期則已累積了一筆資產且卸下家庭重擔，此階段可著重規劃退休現金流，同時強化醫療及照護保障，降低「活太久」、「走不了」對家庭經濟的衝擊。

再者，檢視現有保單的保障額度與保費負擔是否合理。規劃完整保障固然重要，但若保費超出經濟能力所能負擔，保障也將無法持久，因此在保單規劃上可運用雙十原則來進行調配，元大人壽指出，壽險保額應為年收入的10倍以上，保費則控制在年收入的10分之1以內，如此規劃保障內容才不致於保障不足或因保費太高而造成經濟壓力。

最後，檢視手邊的所有保單資料是否正確，元大人壽說，通訊地址的正確性關係著各項保戶權益通知的即時送達，工作轉換可能影響職業等級及後續的應繳保費與理賠事宜，步入結婚、生子等重大階段也可能產生受益人變更的需求，檢視時務必將所有保單資料一一拿出來確認。

元大人壽提醒，民眾保障規劃應隨人生階段不同而進行調整，不但需考量經濟能力、意外或疾病等風險，更應避免顧此失彼，因此定期進行保單健診有其必要性，透過保障缺口的檢視與補強，可以使保障規劃發揮最大的效益，為家庭經濟安全奠定更加厚實的基礎。

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