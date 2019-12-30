Netflix公布台會員「最愛看」排行　話題影集《AV帝王》僅排第二

▲Netflix公布2019年台灣會員最愛看影集與電影排行榜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

Netflix 今（30）日公布2019台灣會員「最愛看」影集及電影排行榜，發現台灣觀眾擁有多元的追劇口味，不同故事題材及語言皆入選排行榜片單 ，其中，在台灣最受歡迎的前三部影集分別是：《獵魔士》、《AV帝王》、《罪夢者》；以科幻驚悚內容為主題的《愛x死x機器人》、《怪奇物語》、《黑鏡》、《雨傘學院》也榜上有名；韓劇則由《李屍朝鮮》以及與韓國同步熱播的《愛的迫降》表現優異。



Netfkix表示，台灣觀眾追劇口味多元、不設限，受熱門的內容不僅跨越不同語言，像是英文、中文、韓文、日文等，更涵蓋犯罪、科幻、浪漫、美食、喜劇，可見台灣會員對於不同類型的影視內容有極高接受度。



台灣觀眾對電影的愛好亦不輸影集，且觀賞之餘更不忘帶點刺激感，不僅喜歡好萊塢爽片（《三重邊界》、《新殺戮戰警》、《猛毒》）同時奧斯卡入圍的熱門作品（《婚姻故事》、《愛爾蘭人》）亦深受台灣觀眾青睞。



而2019 年對 Netflix 華語內容也是個重要時刻，不僅首部Netflix華語原創影集《罪夢者》進入台灣會員最愛看內容排行榜前10位，Netflix也持續努力投資於華語影視內容。

除即將於2020年1月23號首映的第3部華語原創影集《彼岸之嫁》，近期更有諸多華語內容將於Netflix 平台與全球觀眾見面，包括金馬影后謝盈萱領銜主演《俗女養成記》、中國賣座電影《少年的你》，以及剛宣布卡司陣容的華語原創影集《誰是被害者》等；官方也預告，2020年將有更多華語內容上架，敬請期待。