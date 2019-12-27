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南山新系統改善計畫期限快到　顧立雄：符合2條件才能販售投資型保單

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▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會重罰南山人壽境界系統問題3,000萬元，創下金融業史上最高單年度罰鍰紀錄，更停職董事長杜英宗2年，要求南山年底前提出改善計畫。金管會主委顧立雄今（27）日表示，提報告是一回事，但金管會仍會請會計事務所來覆核，確定沒有問題後才會恢復販售投資型保單。

南山人壽境界系統去年上線以來，不斷發生保單停效的問題，期間至少有15.2萬張保單受影響，甚至投資型保單也發生下錯單等情況，加上新舊系統沒有平行測試，導致耗費龐大的人工方式來檢測，因此要求南山今年底前要提出改善計畫。

被問及南山是否已經提出改善方案，金管會主委顧立雄今天受訪時表示，「我還沒看到」，不過系統有2部分要改善，其中核心系統到現在仍要人工覆核，另一個則是投資型保單的部分也需改善，希望盡快確保系統沒有問題。

顧立雄進一步指出，金管會已暫停南山販售投資型保單，如今要確保一旦恢復投資型保單後，是否還會出現下單投資有多有少，或是一筆付了好多錢等問題，必須要調整到沒有問題，且須有檢核機制確保這樣調整的結果是正確無虞的，達到這2點且經過第三方機構覆核後，才能恢復販售投資型保單。

顧立雄強調，「我想提報告是一回事」，金管會還是會請外部稽核的會計事務所，來確認南山系統改善的情況，也就是請會計事務所來覆核，確定沒有問題後才會恢復。

至於南山人壽董事會推派陳棠接任代理董事長一職，顧立雄表示，目前尚未看到，資料送進來後，就會進行資格條件的審核，強調保險公司提報的董事長、總經理的人選重點在於有足夠的資歷。

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