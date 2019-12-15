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「膠帶黏香蕉」真人版！他花3hrs神致敬　網見亮點笑噴了

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▲▼ 「貝浩登畫廊」宣布撤除《喜劇演員》。（圖／取自cattelanbanana IG）

▲《喜劇演員》。（圖／翻攝自cattelanbanana IG）

記者張嘉晏／綜合報導

義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）日前用一段封箱膠帶把一根「香蕉」黏在牆壁上作為藝術（作品名：喜劇演員，Comedian），怎料作品最後竟以12萬美元（約365萬台幣）賣出。消息一出震驚全球，大家紛紛群起模仿，笑稱只要把任何物品以這種形式黏在牆上，價值就能立刻提升。

臉書社團「爆笑公社」中日前也出現了「真人版」的香蕉藝術，網友「小咖」為了向卡特蘭致敬，就找了一個大香蕉睡袋，把自己裝進去，並且使用超大量的同款灰色膠帶，把自己黏在牆上，形成了台版的曠世藝術品，隨後打趣地發問「大家覺得價值多少？」

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▲▼ 台版香蕉藝術 。（圖／「我是小咖」授權提供）

▲台版香蕉藝術 。（圖／我是小咖 授權提供）

小咖向《ETtoday新聞雲》記者表示，為了完成這個作品，他大概花了3個小時，其中比較困難的地方大概就是「掙脫」和「支撐」，其實人體是沒有那麼容易可以懸在空中的。他也感嘆這次空間比較小，如果空間大一點應該可以更好發揮；此外，他之後會再釋出整個製作過程的影片，大家可以期待一下。

爆笑照片一出，網友們紛紛表示，「價錢不知道，不過從膠帶用量來看，這根香蕉挺重的」、「膠帶用太多了，那根香蕉只用一條」、「是用了多少膠帶」、「身價馬上暴漲」、「笑死，朝聖一波」、「87塊」、「蓮蓬頭打開，他會告訴你價值多少」。

至於最原版的香蕉，事後竟然被紐約的行動藝術家達圖納（David Datuna）當場剝皮吃掉，他稱自己並不是在破壞藝術，而是在做一場表演，對於自己的行為並不會感到後悔，「這就是藝術家之間的交流方式，我們通過藝術交流；這是他的藝術，這是我的表演。」

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