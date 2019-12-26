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瘋電影／安眠醫生　高段讀心術還能GPS追蹤定位

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文／賴賴

▲▼安眠醫生。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

《鬼店》感覺是放在神主牌位上供奉的電影，拿來拍成續集，似乎在相同環境時，不見驚喜，不斷向過去致敬，其實反而凸顯現階段的驚喜不夠，個人感受啦，電影在前半部分都很精彩，過程有許多意想不到的設計，直到回到鬼店之後，驚喜全消，結束得又有點不意外，所以少了回甘的意境。

整部電影劇本毋庸置疑，過程精彩，像是兩派魔戒高手大鬥法，娛樂價值高，且鉤心鬥角之際有驚喜，連觀眾都會被騙到，這樣的懸疑內容是懸疑片的最高境界，而人物塑造從一開始就埋下許多後來劇情需要的設計，不具透，編劇實在非常非常高明，不愧是史蒂芬金。

不論如何，這部電影仍然需要進院觀賞，這才能理解好的部分與不滿足的情境，整體感當然還是非常好看的。


片　　名：安眠醫生
英文名稱：Doctor Sleep
類　　型：懸疑/驚悚
上映日期：2019-11-08
片　　長：02時32分
導　　演：麥可弗拉納根(Mike Flanagan)
演　　員：伊旺麥奎格(Ewan McGregor) 、 蕾貝卡弗格森(Rebecca Ferguson) 、 雅各特倫布雷(Jacob Tremblay) 、 布魯斯格林伍德(Bruce Greenwood) 、 喬瑟琳唐娜修(Jocelin Donahue)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟

劇情大綱

經過這麼多年，丹尼托倫斯(伊旺麥奎格 飾)的內心依舊為童年時期在全景飯店所遭遇的可怕事件留下創傷，儘管他努力試著過平淡的生活，但是當他遇到艾柏拉這位勇敢的少女時，他平靜的生活完全破碎；艾柏拉同樣擁有被稱為「閃靈」的強大力量，依憑著直覺，艾柏拉知道丹尼擁有與她相同的能力，於是急切地尋找他，要他一起對抗冷血無情的高帽蘿絲與她的追隨者：「真結族」，他們綁架具有閃靈力量的孩童，用可怕的方式吸取他們的精氣，藉以獲得永生不死的能力。

丹尼決定幫助艾柏拉，這意味著他們將與蘿絲與其黨羽真結族有一場殘酷的殊死鬥，艾柏拉天真且勇敢地擁抱她的閃靈能力，她也需要丹尼重新使用他的超能力，但這意味著丹尼必須面對心底最深層的恐懼並喚醒過去的鬼魂。

▲▼安眠醫生。（圖／imdb）

▲長久以來住在心底的導師，出現來給任務。

▲▼安眠醫生。（圖／imdb）

▲這群魔鬼已經活好幾百年了。

▲▼安眠醫生。（圖／imdb）

▲再強的惡鬼都有善良的天使來制裁。

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