百億富豪小三起底！庶民變貴婦「開奧迪吃米其林」　臉書曬巨峰暗曝戀情

▲陳女常在臉書貼出國旅遊的照片。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

仁寶副董事長陳瑞聰驚爆不倫戀，對象是Spa店女按摩師陳女，這幾年常出國，而且都住高檔飯店又吃好料，朋友好奇問她，怎麼會從庶民變貴婦 ？而陳女的回答讓人好生羨慕。

仁寶副董事長陳瑞聰驚爆不倫戀，對象是Spa店女按摩師陳女，「她（陳女）跟朋友炫耀，男友讓她每年出國超過6次，而且一定有2次去歐美，住的飯店一晚要9萬多元，吃的一餐就要2萬多元，做臉的收入怎麼可能負擔得起？」知情人士說：「朋友問她怎麼會從庶民變貴婦，轉變這麼大？她告訴我們，因為她交了一個有地位、身價直逼首富的男朋友。」

知情人士說，陳女很會撒嬌，她曾說和男朋友「只需一通電話就可以了解彼此。」至於吃這麼好、住這麼好，「男朋友不會在意這點小錢，因為他都要最好的。」漸漸的，「她也不避諱自己是小三了。」

即便陳女未點名說出男友的名字，但在朋友圈中，常不經意提到男友的種種，「男友有3個小孩，還幫小孩在敦南寓邸買了豪宅，老婆以前是她的祕書，後來轉型當老師。」她所說的這些條件，其實只要上Google搜尋，就只有陳瑞聰符合。

陳女目前跟媽媽住在五股，平常開著白色奧迪A3上班，知情人士說，陳瑞聰曾想出錢在台北市大安區的精華地段幫陳女開美容美髮公司，不過，因為房東問題最後沒有開成。

據陳女友人表示，陳女和陳瑞聰發展出這段不倫關係後，在臉書PO出到瑞士以及巴黎等地旅遊，住高檔飯店、享受米其林餐廳美食的照片，還寫下「人生，很多機會可遇不可求」「既然碰上了，何不及時把握？」「在還可以愛的時候請好好珍惜」等字句，似乎都是陳女的心情寫照。

其實，上圍傲人的陳女，多次在臉書上曬出清涼照，還在白雪皚皚的瑞士勞特布龍嫩（Jungfraujoch，位於少女峰西側）脫掉上衣，陳女友人說，陳女曾僅穿著比基尼和黑色長褲在臉書上驕傲地說：「真的不冷」，「年輕不要留白」，「我人生的第一次挑戰。」

這次的日本溫泉偷情之旅，陳女也PO文在臉書。2人離開待了3天的「大根之花」溫泉旅館後，驅車前往東京1晚要價日幣12萬元起跳的東京安縵（Aman Tokyo）飯店。

安縵距離東京車站步行只要5分鐘，在瑞穗銀行總部33樓到38樓（建築物最上方）的安縵低調奢華，從東京市中心的房間落地窗內，居高臨下看出去，宛如置身在電影中才會出現的窗景，直接映入眼簾。

這天，2人到SUGALABO餐廳享受晚餐，陳女友人就看到陳女在臉書上分享說：「吃到全日本最最最難訂的餐廳！說起這個訂位，完全是自己寫email等待，其實，這家很神祕的法式料理是要透過介紹，或是曾經來過才能品嘗得到的！」「主廚是不是很帥…每道料理都親自做菜，每一道都動手緊盯著他的團隊！能吃到主廚的料理真的太幸福了！」



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