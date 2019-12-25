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百億科技富豪「超內行小三」1次1500月入６位數　起底！大明星也是座上賓

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▲12/16 07：55 第2天早上2人依偎步出房間。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊直擊仁寶電腦副董事長陳瑞聰帶著按摩師前往日本泡溫泉，據美容師友人轉述，美容師到了日本大根之花飯店後，在自己的臉書PO文：「我是為了這個溫泉而來的！真是太棒了！房間走出去…有一個專屬自己的溫泉池充滿負離子的開放空間中。」

仁寶副董事長陳瑞聰和陳姓美容師抵達日本東京羽田機場，或許因為到了國外，放鬆戒備，2人出關後整理行李，女生還拿手機給陳瑞聰接聽，隨後2人搭上計程車，出發前往日本東北部宮城縣的藏王「溫泉山莊 だこんの花」（大根之花）溫泉旅館。

12/15 18：30 第1天晚上，2人在溫泉旅館包廂吃火鍋。

宮城縣的遠刈田溫泉是日本東北有400年歷史的老溫泉，對台灣旅客比較陌生，該溫泉是宮城縣藏王地區知名的三大溫泉之一，對下半身、腰和足部療效特別好；藏王另二大溫泉「青根溫泉」是治頭痛名湯，「峨峨溫泉」則是日本治療腸胃病的名湯之一。

12/16 19：34 第2天晚餐後，2人在大廳休息室吃甜點。

大根之花是遠刈田溫泉的高檔溫泉旅館，被一萬坪的自然森林圍繞，只有18間獨棟的客房，環境非常隱密低調，鮮少台灣客入住，陳瑞聰和美容師入住的「青い月」客房，房內有獨立的露天泡湯池，1晚要價約日幣7萬元，是這個旅館的高價位房型。

本刊接獲爆料，陳瑞聰因為到SPA店消費和陳姓美容師認識3年，之後發展成不倫關係，為避人耳目，2人都到國外約會偷情。陳瑞聰這趟5天4夜日本行程，其實是陪小他27歲的美容師，去日本泡溫泉度假幽會。

陳瑞聰入住「青い月」客房的露天泡湯池。（翻攝大根之花官網）

諷刺的是，海外偷情的陳瑞聰，偕女美容師返國一前一後入境，來接機的陳瑞聰太太，還開心地挽住先生手臂，若她知道真相將情何以堪？

仁寶電腦副董事長陳瑞聰與陳姓美容師發展出不倫戀，並帶她到日本泡湯，知情人士說，這位熟女美容師很會撒嬌，她曾說和男朋友「只需一通電話就可以了解彼此。」至於吃這麼好、住這麼好，「男朋友不會在意這點小錢，因為他都要最好的。」漸漸的，「她也不避諱自己是小三了。」

本刊調查，伴遊陳瑞聰日本行的美容師姓陳，在台北市仁愛路四段的某家SPA店上班，全身按摩1小時1,500元，該SPA店和頂級火鍋店橘色涮涮屋同一老闆，橘色涮涮屋有火鍋界LV美譽，客單價高達1,500元，包括前立委洪秀柱、宏仁集團總裁王文洋、藝人吳宗憲、周杰倫等人都是常客。

陳女代號美九（美容師九號）主要提供做臉服務，「她的手技很好，很會伺候人，尤其清粉刺的功夫一絕，回客率很高，像名演員賈靜雯、知名歌手陶喆的老婆都是她的常客。」陳女的客人透露。本刊打電話到SPA店預約陳女時間，櫃台說：「她休長假到月底，可能下個月才會上班。」

陳女上班的SPA店和頂級火鍋店橘色涮涮屋同一老闆。（翻攝SPA官網）

大約3年前，陳瑞聰到店裡做臉，因此結識陳女，由於陳女不吵不鬧，也不會在陳瑞聰的面前買名牌，讓陳瑞聰喜歡找她吃飯以及出國旅遊，她也將這段關係形容為「成熟人的愛。」

知情人士透露：「陳女的客人很滿，1個月收入約10萬元，3年前認識Ray（陳瑞聰英文名）以後，就更約不到了，因為她上班要配合陳瑞聰的行程。2個人在台灣會裝不熟，但三不五時就出國幽會。」陳女每次跟陳瑞聰出去都是坐商務艙，也都不會坐在旁邊，出海關後才會走在一起。


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