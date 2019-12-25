應召站「8K珍稀金絲貓」黑祕密揭曉　警察笑了、老司機卻哭了

圖、文／鏡週刊

原本是電腦工程師測試用的軟體「手機模擬器」，竟成為應召集團監控小姐的工具。桃園檢警日前破獲1個應召集團，救出7名來台賣淫的泰國女子，其中3人竟是變性人，比例之高，前所未見。更令人訝異的是，集團還用手機模擬器祕密掌握小姐的通訊內容，甚至假冒小姐與男客互動。檢警研判，集團是怕小姐私下接客、影響收益，也幫不諳中文的外籍小姐與男客互動、調情，增加獲利，才會引進高科技，笑稱真是應驗了科技始終來自於人「性」的廣告詞。

▲檢警在桃園1間摩鐵，救出來台賣淫的泰籍變性人，並查扣潤滑液、保險套等證物。（圖／鏡週刊提供，下同）



本月11、12日，由桃園市刑警大隊、移民署台北市專勤隊等單位組成的專案小組，在桃園地檢署檢察官指揮下，於桃園、龜山、八德、平鎮、大溪、中壢等地展開搜索，並將四海幫成員劉吉庭為首的10名嫌犯，依組織犯罪等罪名帶回偵辦。

本刊調查，劉吉庭與胞兄劉祐任（已歿）去年底因細故在桃園知名KTV與人發生衝突，竟夥同其他共犯，持刀將4名被害者砍成重傷，被檢警盯上。專案小組蒐證期間，劉嫌等人除繼續與其他幫派分子逞凶鬥狠，甚至在同夥被移送新北地檢署偵辦時，三度包圍新北檢出入口大聲叫囂，行徑十分囂張。

專案小組監控期間更發現，劉嫌等人還經營應召站牟利，利用組織成員到泰國招攬女子來台賣淫，並利用泰女語言不通、不敢對外求助的弱點，控制她們的行動，甚至誘騙未成年泰女拍下裸照，作為宣傳之用。

事實上，該應召站之前就曾被轄區警方查獲，但劉嫌等人不捨仲介賣淫的龐大利益，獲釋後又重操舊業，這次專案小組除了逮捕劉嫌等人，也救出被他們仲介來台賣淫的7名泰國女子。

▲暱稱小K的泰籍變性人因五官深邃、身高近180公分，應召集團特別替她染髮假扮「金絲貓」，提高賣淫價碼。



讓專案小組成員訝異的是，當他們訊問來台賣淫的7名泰國女子時，竟意外發現其中3人的護照性別欄標示Male（男性），3人在偵訊時，也對自己的變性身分坦承不諱，聲稱是為了負擔家中經濟或償還高額的變性手術費用，才利用台灣「新南向政策」觀光15天免簽證優惠，加入賣淫集團來台撈金。

檢警調查，該應召站的營業範圍除了桃園之外，更遍及大台北地區，性交易的價碼是30分鐘、新台幣2,200元，若還要特殊服務，例如口爆、顏射、自慰秀等，每樣服務加收500元。由於跟特定的旅館有合作關係，該集團更以「自有工作房、不用多付費」為號召，吸引嫖客預約消費，因為價格實惠，集團旗下又有外籍女子，生意一直都不錯。

專案小組透露，應召集團中化名小K的變性人，身高近180公分、五官深邃，集團將其染成金髮，對外宣稱來自東歐、俄羅斯，並將性交易價碼提高到一次新台幣8,000元，由於「物以稀為貴」，價錢雖然高，仍有許多嫖客趨之若鶩。

專案小組人員開玩笑說，劉嫌等人做生意有夠不老實，謊稱小姐的國籍就算了，連小姐都「不是小姐」，如果嫖客知道真相，心裡不知做何感想。



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