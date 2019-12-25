柯文哲反擊陳菊幕僚：這麼愛講話...出來講還債計畫

▲柯文哲出席高職照顧服務科連結照服機構產學合作簽約儀式。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲與總統府秘書長陳菊因高雄債務問題互槓，陳菊幕僚陳瓊華批評柯文哲柯文哲不是推女人（太太、媽媽）拱自己，就是打女人（陳菊、蔡英文）救政治行情。對此，柯文哲23日受訪回擊，如果這個幕僚這麼愛講話，應該出來幫忙講當年的還債計畫。

柯文哲表示，陳菊的幕僚愛講話，應該出來幫忙解釋，那個錢是用到哪裡去，當年的自償計畫、還債計畫是怎麼寫的，還有現在高雄市利息是多少，欠債對高雄市正造成什麼樣的影響。柯文哲酸說，如果這個幕僚這麼愛講話，應該出來幫忙講。

對於親民黨副總統候選人余湘稱陳菊也落跑，柯文哲則說，賴清德也落跑，要講多的是，林聰賢也落跑，他是沒有特別的意見。

至於陳佩琪22日在臉書貼文諷總統蔡英文「您在總統府裡， 拍桌子您是聽不到的」，柯文哲緩頰說，不會啦，她也不是整天在總統府，也有走出來，不過老實講他自己發現，一旦當總統維安規格實在太高了，要接觸人民很不方便，太困難了。

談到陳佩琪批評蔡英文政黨利益大於國家利益，柯文哲表示，「這個陳佩琪講的話，本人一向不太敢評論所以就跳過去」。

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