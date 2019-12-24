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善糖開工飄蔗香　首次開放民眾觀禮百年「廍動」傳統

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▲台南善化糖廠為求開工順利，進行百年傳統「廍動」開工儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南善化糖廠為求開工順利，進行百年傳統「廍動」開工儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

　台南善化糖廠即將進入為期3個多月的開工製糖期，為求開工順利，24日台糖公司承襲百年傳統進行「廍動（台語音近：波當）」開工儀式，並首度開放一般民眾入廠觀禮，見證傳承超過一世紀的糖業文化。

▲台南善化糖廠為求開工順利，進行百年傳統「廍動」開工儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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每年秋冬甘蔗成熟之際，正是糖廠開工製糖之時。善化糖廠自1905年壓蔗製糖以來已運轉超過114年，每年開工糖廠皆遵循百年傳統舉辦「廍動」祈福儀式，24日台糖長官與貴賓在焚香祝禱後，一同啟動大型輸送吊籃，並將綁著祈福紅線的甘蔗拋入糖廠壓蔗口，祈求開工期間一切平安順利。

台糖為讓民眾對糖業文化有更深刻的了解，今年特別開放民眾觀禮，而24日正好有一所高雄的小學至善化地區戶外教學，師生們對於能親眼見證沿襲百年傳統文化的「廍動」祈福儀式皆感到興奮無比。

台糖表示，善化糖廠本次製糖期預定於2020年3月底結束，總開工日約99天。本次製糖期預計可採收甘蔗24萬公噸，預估產糖量約9.2％，換算可生產22000公噸的本土二砂，以及15公噸的古早糖。

台糖指出，如開工期間氣候穩定且工廠運轉順利，今年產糖量可望超越上年期的成績，期望善化糖廠產糖率能再創高峰。另外因台糖現僅推出50公斤大包裝的台灣本土二砂供應給食品商，而為讓更多民眾有機會品嚐到具有豐富蔗蜜香氣的台灣本土二砂，明年3月台糖計畫推出小包裝的本土甘蔗糖，讓滿溢台灣味的甘甜蔗香能從百年糖廠一路飄進一般人家，成為台灣人共同的甘味記憶。

台糖表示，昔日「廍動」代表糖廠動工，今日除此意義之外，同時也為一年一度的糖業文化節揭開活動序幕，2020年1月4日台糖將於曾文農場舉辦「蔗田脈動」活動，邀請民眾實際走入農場，參與甘蔗採收及栽種的過程；5日也將舉辦「看見善糖」的活動，帶領民眾走進製糖工場觀看甘蔗成為甜蜜砂糖的過程，並更進一步帶領民眾參觀有機蔬菜區，認識台糖如何將製糖過程中產生的副產品轉為栽種農作物的資源，以實踐製糖業的循環經濟。

台糖強調，活動當天還有拔蘿蔔體驗、台糖市集與台糖映像館等活動，本周日歡迎民眾相揪來善化糖廠同樂，認識糖業文化。

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