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視訊通話Google Duo 將有即時截圖新功能！　通話雙方畫面併成組圖...非典型截圖

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▲▼Google Duo。（圖／取自Google Duo）

▲Google近來不斷為Google Duo添增新功能。（圖／取自Google Duo）

記者王曉敏／綜合報導

過去幾個月來，Google不斷替視訊電話應用程式Google Duo添增許多很酷的功能，如家庭通話及低光照明功能等，而Google上周釋出的Google Duo 69版本中則添增了能將視訊通話畫面即時截圖的「Moment」功能。

行動軟體開發社群XDA-Developers會透過拆解APK來預測應用程式未來的更新或可能包含的功能，日前網站總編輯拉赫曼（Mishaal Rahman）就透過上述方式手動開啟了Google Duo中的「Moment」功能。

「Moment」功能可在設定的頁面自行選擇開啟或關閉，該功能啟動後，即會在視訊通話的介面上出現一個圓形快門鍵，可直接截圖視訊通話畫面。值得注意的是，「Moment」並非典型的截圖功能，而是同時截取自己及對方的畫面，成為一張由兩個視訊畫面並排的圖片。

▼Google Duo即時截圖功能。（圖／取自XDA-Developers）

▲▼Google Duo即時拍照功能。（圖／取自XDA-Developers）

若在設定頁面將該功能關閉，App會跳出警告，即使用戶單方面關閉了「Moment」功能，仍有可能被參與視訊通話的對方截圖。目前尚不清楚Google Duo中是否設置了禁止對方截圖的功能。

目前該功能仍處於測試階段，何時上線或是否未來會上線仍不得而知。

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