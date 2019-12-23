名字太像男生！她報名夏令營「慘分到男宿」　苦主群現身...網曝：通常很正

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▲學生時代，「男性化」的名字容易引來同儕不明就裡的訕笑。示意圖，與新聞人物無關。（圖／pakutaso）

記者黃君瀚／綜合報導

「女生名字很像男生的困擾！」近日有女網友在論壇上分享從小到大遇上了不少血淚慘事，誤會、嘲笑都和名自脫不了干係；該文意外引發強烈回響，釣出無數有著類似經驗的女孩大聲抱怨。

女網友23日在PTT發文，提到還小的時候常常向爸媽吵著想改名字，原因就是「太像男生了」。儘管長輩總是花言巧語稱讚這名多好、多棒，但她心中清楚明白，那是一種生出女兒的失望，才取了個男生的名字，一路上造成無數困擾，「在學校都被笑是男人婆、老師看名字直接把我丟男生那。」

等到長大以後，她反而懶得再去想改名字的事，身邊的人也變得事故、有禮貌，沒有人會當面取笑這男生名。不過有次女網友預約做臉部按摩，那個工作室只收女性客人，「我前後比對確認我是女的後私訊預約」，結果一報上姓名，瞬間被當成是變態，「先生，我們不收男性客人。」

▲多數的名字本身並沒有性別意涵，「男性化」的解讀反而和社會性別刻板印象有關。示意圖，與新聞人物無關。（圖／pakutaso）

文章貼出後，釣出大批女網友狂吐苦水，男性化的名字帶來不少生活上的困擾，「參加夏令營，被排到男生宿舍」、「迎新直屬學長以為是學弟就沒來相認，超級呵呵」、「我已經習慣被叫成O先生了」、「之前用臉書私訊店家，店家還說以為我大頭照是放女友照片」、「到診所掛號被櫃檯人員問：本人有來嗎」、「戶口名簿上我是『長子』，哭笑不得，也一直沒去改。」

此外，還有許多網友發覺一特殊現象，取男生名的女生多是正妹，「我遇過的男性化名字女生很多都很正，覺得有種反差萌」、「以前班上名字像男生的女生都很漂亮」、「覺得名字男性化的女生比較漂亮+1」、「但我認識名字像男生的女生都超美的欸」。

不過也些人認為，名字與性別根本無關，這反映了我們社會長期的刻板印象，「為什麼名字要分性別」、「原PO自己也下意識的帶入刻板印象而不自知」、「其實名字哪有性別可言，都麻（嘛）可以取，有什麼好笑。」

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