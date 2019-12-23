瑞典犯罪率低涉嫌造假　司法部門要求「修正」報告

▲瑞典常被視為犯罪率低的國家。（圖／取自Pixabay）

實習記者曾筠淇／綜合報導

瑞典的犯罪率以全球而言，其實非常低，不過近日一項研究竟指出，瑞典的司法部門涉嫌造假，他們隱瞞、操控一些統計數據，讓「令人丟臉」的相關報告不會公諸於世，以免政府感到尷尬。但事實上，瑞典的犯罪率急遽上升，人均發案率也高於其他歐洲國家。

據《新華網》報導，當地林雪平大學（Linköping University）的研究採訪了35名曾在、正在瑞典國家預防犯罪委員會工作的人員。其中就有人透露，委員會的工作人員曾遭到司法部門約談，被迫「修正」犯罪報告，。

司法部門對國家預防犯罪委員會施壓，如果報告結果不討喜，不是被禁止出版，就是被操控，「一些部分模糊處理，而其他不敏感或正面的發現被突出強調、操控。」然而國家預防犯罪委員會的職責就是彙整出最真實、準確的犯罪數據，因此他們正面臨困境，難以盡責的呈現出結果。

▲林雪平大學。（圖／翻攝自Google map）

如果那些犯罪的統計數據不操控，恐怕會造成政府的尷尬，舉凡種族、移民問題等。國家預防犯罪委員會的數據顯示，2015年時，瑞典接收了16萬名難民和移民，導致暴力、攻擊、威脅及槍劫的犯罪率大幅上升，人均發案率也高於其他的歐洲國家。

先前還曾因為選舉的緣故，所以關於犯罪的數據報告也被延遲發布，因為報告結果「令人丟臉」。從林雪平大學的報告可以看出緘默文化和政治操控，其中更提到，「很多受訪者證明了國家預防犯罪委員會的管理層如何直接施壓雇員修改報告，基於的是政治、意識形態等其他原因，這實在不可取。」

瑞典近期的治安問題越來越多，像是有旅客的財物在瑞典當地遭偷、遭搶，破案率並不高，進而影響旅遊業的發展。中國駐瑞典使領館則提醒，在瑞典的中國公民應該慎選旅遊地及居住地，以減少安全上的疑慮。

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