1221遊行結束7小時　澄清湖豪宅區26槍響！酒駕男倒車撞飛5警車2警傷

▲吳姓男子酒駕拒絕盤查，衝撞警車遭開26槍，過程中2名員警受傷 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

1221罷韓跟挺韓兩方遊行才在高雄平安落幕，不過就在7小時後，澄清湖豪宅區傳出26聲槍響，原來是一名吳姓男子涉嫌酒駕拒絕盤查，開車衝撞5部警車，造成2名員警受傷，還波及另外一部行經環湖路的民眾汽車，員警制止當場開了26槍才順利抓人。

▲吳姓男子酒駕拒絕盤查，衝撞警車遭開26槍，過程中2名員警受傷 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳姓男子酒駕拒絕盤查，駕駛車輛擋風玻璃遭員警敲碎 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲員警開槍，現場遺留的彈殼 。（圖／記者吳奕靖攝）

22日凌晨一點50分左右，一名吳姓男子駕車經過鳥松區大埤路與環湖路口，當時吳姓男子違規右轉被巡邏員警發現，員警攔查不停，吳姓男子還加速倒車衝撞員警，造成5部機車像是保齡球一樣被撞飛，甚至還撞到另一部剛好經過的休旅車，看到這樣的情況，員警立刻拔槍對著這部車，開了26槍，才順利抓人。

不過在衝撞的過程當中，2名員警受傷，由於開槍的地點在高雄市澄清湖的豪宅區，時間又是深夜，所以26發槍響格外清楚，還被居民錄了下來，放到臉書社團《爆料公社》當中，而記者獲報第一時間趕到現場，就看到仁武分局偵查隊以及鑑識人員已經在現場採證。

▲受傷員警被同事用機車載走 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲被撞壞的警車，過程中2名員警受傷 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲被撞壞的警車，過程中2名員警受傷 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲被撞壞的警車，過程中2名員警受傷 。（圖／記者吳奕靖攝）

受傷的2名員警在同事的陪伴下，依照規定得要進行酒測，而不少員警也在現場找尋彈殼，就在員警被衝撞的地點，記者還在地面發現一顆彈殼，立刻跟現場員警來反應。而被波及的無辜民眾，當場也說不出話，記者詢問發生過程，他僅簡單表示他也搞不清楚狀況。

隨後警方初步偵訊之後，原來這名吳姓男子家住三民區，就在大樹區跟朋友喝完酒之後，返家途中遇到了警方盤查，一時心虛才拒檢逃逸，經過酒測之後，酒測值為0.45毫克，全案依照妨礙公務、涉嫌酒駕、拒檢等罪嫌來送辦。

▲白色休旅車就是吳姓酒駕嫌犯倒車時不慎被波及撞到 。（圖／記者吳奕靖攝）