癌母看診…7歲女兒緊握她手「這是我媽媽的健保卡」！名醫一句逼哭網友

圖文／周刊王

知名外科醫師江坤俊經常在臉書分享醫療資訊，21日他在臉書分享了一則故事，他在幫一名病患觸診時，發現他的腋下淋巴腫大，有「一串像葡萄的東西」，懷疑是乳癌轉移肝臟，看診期間，江醫師見女病患的女兒緊握著媽媽的手，接著便對7、8歲大的女兒說了一番話，讓網友看了感到相當暖心。

醫師江坤俊21日在臉書上PO文表示，門診來了一名30多歲的女性，旁邊跟著一位約莫7、8歲的小女孩，穿著樸素的女病患坐在門診椅子上低著頭，心事重重的樣子，江醫師便問詢問女病患「怎麼了嗎？」，女病患沒有回答，默默從包包中拿出一疊病歷，原來女病患的左乳有一顆3公分的腫瘤，腋下淋巴也腫大，「用手摸可以摸到一串像葡萄的東西…」，她已經在外院切片檢查，證實是乳癌，且電腦斷層還懷疑肝臟有轉移。

▲癌女看診「7歲女兒緊握她手」！逼哭網友。（圖／翻攝江坤俊臉書）

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女病患詢問「這樣會很嚴重嗎？我是不是拖太久了？」，江醫師則回答「只要妳肯開始，就不算晚，至於嚴不嚴重，我是覺得還好！」接著女病患問了一些後續治療問題，江醫師表示她在回答女病患問題時，都沒什麼在看女病患的臉，「因為我一直在看她的手，她的手被她的女兒緊緊的握住。」

門診結束後，江醫師和女病患約好了住院時間，她準備站起離開時，女病患的女兒想伸手拿媽媽的健保卡，並說著「這是我媽媽的」，江醫師見狀，便向小妹妹表示「不要急，我不只會還妳媽媽的健保卡，連妳媽媽的健康我也會還給妳」，他也在貼文最後表示，「妳女兒想要保護妳的樣子我看到了，我真的很感動，我會守住我對妳女兒的承諾。」





一席話讓網友們看了相當暖心，紛紛留言按讚，「江醫師的溫暖和鼓勵是病患對抗疾病最大的支柱」、「謝謝江醫師的專業，讓很多人感受暖暖的愛」、「看到最後一段話我真的不行，眼眶泛淚」、「江醫師說的話總是讓人充滿盼望，心裡暖暖的」。

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