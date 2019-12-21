二手名牌衣遭退貨！她拿回商品發現「裡面硬硬的」　一查竟是乾掉的精液

The coat I got was covered in semen https://t.co/c3K1o3SOoZ pic.twitter.com/jZmJZ4iQxr — #todayheadline (@TodayHeadline42) December 15, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

美國一名37歲女子妮可（Nicole Lehman）先前在一個二手零售的APP上，販賣自己的商品，但今年11月時，一名買家退回了一件二手名牌、價格為120美元（約3650元台幣）的大衣；但當她拿回這件大衣時，不僅僅衣服嚴重受損、鈕扣不見，內襯的口袋裡面，竟然還被「乾掉的精液」黏住變硬，讓她十分傻眼。

根據《NEW YORK POST》報導，妮可從4年前開始，就在一個可以販賣二手商品的應用程式Poshmark上做生意，不過近日她卻遇上一個噩夢般的經歷。先前她在網站上用120美金的價格，將一件二手義大利名牌凡賽斯（Versace）的大衣賣出；但是購買該件大衣的買家在日前將商品退回，而她在11月7日收到衣服時卻傻了，因為這件由皮跟燈心絨拼布而成的大衣不僅被嚴重撕破，鈕扣也少了一顆，而且內襯的右邊被不明的東西黏住，整個變形跟變硬。

起初妮可還想要用手去碰觸那塊變硬的地方，但她的老公卻比他早發現不對勁，並警告她不要隨意碰觸，隨後拿了精液檢測試劑檢驗過後，確認黏住衣服的東西就是精液沒錯！妮可隨後通報Poshmark跟報警處理，但卻在社群媒體上接到陌生人的威脅，讓她的生活充滿了恐懼。

對此Poshmark表示，因為威脅訊息並非在APP內部傳送，所以沒有辦法採取任何措施，但承諾會幫助用戶解決問題；而妮可則稱，在發送自己的問題之後，指得到罐頭訊息的回答。