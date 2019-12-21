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網友性別曝光！金鐘男主持約砲持毒被釣魚　警出示身分當場發楞

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▲警廣知名DJ洪宗適（右），因約砲持毒遭警方逮捕。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

警察廣播電台知名主持人，也是金鐘獎常客的「阿國」洪宗適，驚傳在約砲持毒被警方逮捕。據了解，阿國是在網路聊天室與男網友約砲時，暗示可用二級毒品安非他命「助興」，剛好被警方網路巡邏鎖定，因而被當場查獲持毒，他也被依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

18日下午，信義分局吳興街派出所員警執行網路巡邏時，在聊天室內發現有男網友有約砲要求，還暗示可一起吸毒，警方鎖定其身分後，相約在台北市松仁路的夜店前見面；警方以網友身分詢問現身的男子是否攜帶「助興」物品，男子隨即從身上拿出安毒，警方也立即出示證件，將相當驚訝的男網友逮捕帶回派出所偵訊。

阿國用溫暖的嗓音，陪伴不少駕駛人度過塞車時刻。（翻攝張文光－阿文臉書）

當男子被警方押送至派出所內，馬上被眼尖的警察同仁發現，他就是知名的警廣DJ洪宗適，感到不可置信。洪男在警方訊問過程中態度良好，訊後也被移送台北地檢署複訊，信義分局將持續擴大追查他的毒品來源。

本刊調查，「阿國」洪宗適是警廣台柱，粉絲眾多，得過至少10座金鐘獎，連不少警界高層都與他交好，他更多次主持反毒宣導活動；阿國的形象相當清新 ，用溫暖的聲音傳遞正能量，多年廣播生涯陪伴駕駛人們度過許多塞車時光，還在2017年與現任親民黨發言人于美人一同擔任第52屆廣播金鐘獎主持人，事業如日中天。據悉阿國涉犯毒品罪後，已向警廣提出辭呈。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


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