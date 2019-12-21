1221挺韓罷韓高雄登場　名嘴連2爆「親王指標性人物出現」：王金平人馬很積極

▲韓國瑜20018年奇襲成功選上高雄市長，外界關注他這次是否有可能同樣翻轉選情。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

距離1月11總統大選僅剩21天，韓辦特地選1221在高雄舉辦遊行造勢，對碰「公民割草行動」發起的罷韓大遊行，不過這次也是韓國瑜選前最重要的民意試探，人數是否會如2018年15萬人一樣多？而重要的「風向王」王金平是否會出席造勢場合，也引起外界關注。名嘴尚毅夫在節目上爆料，王金平底下的人和親王指標性人物，都有所行動了。

東森《評論無雙》就韓國瑜此次和「公民割草行動」強碰的造勢遊行，討論韓國瑜的人氣到底會是35萬、15萬，或是更多更少，而王金平和他的人馬究竟有沒有可能到現場挺韓。由於王的動態是指標，主持人平秀琳表示若王出現的話，表示韓的選情還很有救，甚至可能逆轉。

▼公民割草行動邀大家於今天下午1點進行遊行活動。（圖／翻攝自臉書社團「公民割草行動」）

▲韓國瑜和副手張善正同樣發起遊行。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

對此，資深媒體人尚毅夫表示，王金平本人會不會出來不知道，但「選舉選到這樣，王出來的話，只是一個形式上的團結」，而在僅剩的短短20幾天內對選舉造成撼動，「我是懷疑的」。不過尚表示，有人看到王金平底下主任級的人在1、2周前，身穿王金平團隊的衣服，出現在一場里長聯誼挺韓會上。

尚指出，接下來還會有王金平身邊非常具指標性的人物會出現，且這個出現在各方面都具象徵意義，「為什麼會現身」？他說，王底下的嫡系人馬曾主動和王溝通過，若王因為過去曾說過的話，現在不方便站出來，那是否能讓底下的人出面，「看來王是有可能讓底下的人，就是各自要支持誰去了。」

尚再吊了一下大家胃口，表示王底下的人已經很積極在動，而過去農會系統的指標性人物一直沒有出現，暗示接下來現身的很可能是農會系統中，有能力主導和策動地方派系的人物。