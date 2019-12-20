2019最佳原生廣告排行出爐！　AI、GIF、接地氣創意文案成點擊關鍵

▲ 2019最佳原生廣告排行。（圖／YAHOO提供）

記者李瑞瑾／台北報導

根據eMarketer數據報告，全球數位廣告市場在2020年將成長15.5%，達到3,850億美元的規模，而能跨螢呈現並與網頁內容自然整合的原生廣告更是這波數位浪潮的主要成長動力。在競爭激烈的廣告戰國時代中，Yahoo奇摩依據原生廣告的點擊率，綜觀娛樂性、生活性、知識性等各類型原生廣告的表現，脫穎而出的優質原生廣告的三個成功關鍵：「AI力」、「吸睛力」、「創意力」！

根據麥肯錫報告指出，在2030年以前，全球70%企業將採用至少一種形式的AI應用，而在2019年Yahoo奇摩推出包括「動態場景廣告（SA，Scenario Ads）」和「動態智慧投遞（DPA，Dynamic Product Ads）」在內的AI原生廣告解決方案後，已有近6成客戶採用。

▲ 廣告投放也可導入人工智慧（AI）。（示意圖／Pixabay）

「動態場景廣告」串連中央氣象局與環保署五大環境數據（氣溫、降雨機率、紫外線指數、濕度及空污指數），讓品牌廣告能隨著消費者所在地區自動變換，其中「WIWI發熱衣」在氣溫降至22度以下即自動曝光廣告，給網友即時體感行銷體驗，提升2倍廣告點擊率，帶動網站業績成長；而「三菱汽車Outlander」根據氣候變換自動切換對應文案，雨天時強調車內的寧靜舒適，晴天時主打感性需求，鼓勵消費者在好天氣與家人出遊，加深潛力車主的品牌好感度，使用場景廣告的點擊率比以往提升了將近9成。

「動態智慧投遞」則透過網站串連AI技術，自動產製廣告和文案，並精準鎖定過往曾造訪網站的受眾投遞廣告，促進成交。「白蘭氏」使用此方式將訪客分層，精準投放廣告，並更進一步細緻地優化官網交易的成效，使網站轉換率達到雙位數成長。

精準投放廣告外，如何搶攻消費者眼球亦是行銷重要關鍵。Yahoo奇摩觀察到兩個吸睛秘訣：使用GIF（Graphics Interchange Format）動圖及客製化電子郵件。GIF動圖的優點為吸睛、生動且易分享，「可樂旅遊」利用大量GIF動圖作為原生廣告素材，並以動態幻燈片呈現，將海島美景、滑雪天堂與雪地泡湯等生動的動圖一次放送給消費者，成功牽動消費者想旅遊的心情，在年底出遊的季節，有效使廣告增加3倍點擊率；而自創特殊口味蘿蔔糕的「梁家瘋味」將蘿蔔糕可口之處，Q彈又酥脆的口感透過GIF動態呈現，讓消費者一看食指大動不禁想要大嚐一口，使廣告點擊率成功提升50%。

▲ 客製化電子郵件可以更吸引用戶。（圖／pixabay）

吸睛祕訣第二招為使用客製化電子郵件，如金融產品比價網「Money101」將電子郵件的標題或內文開頭客製化為收件者的姓名，使消費者在閱讀電子郵件時接觸品牌，並能感受個人化體驗，進而提升整體廣告好感度，使網頁互動率上升15%，改善導流成效。

原生廣告的本質就是內容行銷，因此內容依舊是廣告成功的關鍵，以消費者為核心的廣告，向來是廣告的成功方程式。在今年度精選的最佳原生廣告中，亦能看到品牌文案秉持此精神，展現創意的成功案例。「輕卡廚房」抓準女性無時無刻想瘦身的心態，在文案的創意編寫結合實用性和高理解性，以「14天瘦身食譜」直接強調14天，讓愛美的女性瘋狂點擊創造話題，並強調由醫師研發，讓消費者對產品安心與信心，增加點擊慾望，再加上簡單明瞭的比喻方式，描述產品卡路里含量等同四顆奇異果，超低熱量卻創造與20顆水餃的相同飽足感，讓想瘦身消費者看了不點都不行，成功抓住消費者的心與眼球，使廣告點擊率提升40%。

「LINE TV」則為平台上的最新劇名撰寫專屬文案，利用淺顯易懂的文案引發追劇族共鳴，廣告點擊率提升8成。此外，「大地假期」結合原生廣告的自動化「定位廣告」，鎖定具有價值的消費者並客製文案，例如位於台北的消費者會看到「走出台北市，達人帶路遊…」的內容，並利用特殊符號加深文案吸睛效果，讓網友不論身處何處都能感受客製體驗與創意，觸動消費者想展開旅程的心情，成功使廣告點擊率提升3倍。