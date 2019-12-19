龍山國小周邊通學廊道開工　讓孩童通學步行更安全

▲「龍山國小周邊通學廊道」19日舉行開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市營造安全通學步道指數再升級，「龍山國小周邊通學廊道」19日舉行開工典禮，龍山國小藉由退縮校園打造一條足夠高、足夠寬，長約380公尺的人行步道，讓孩童通學步行更安全。其中光復路576巷的茄苳老樹在完工後，將建構出一條舒適的茄苳小徑，除美化社區景觀外，龍山國小的學童們沿著大大的茄苳樹散步，將會成為是學生們共同的記憶。

新竹市政府教育處表示，龍山國小通學廊道建置計畫，以光復路一段574號之龍山國小周邊及光復路一段576巷為主要規劃路段，由光復路576巷2弄延伸至社區巷弄，串連龍山國小後方土地公廟埕廣場銜接校園與社區。龍山國小以退縮校地，配合校園景觀美化及提升城市美學景觀為設計理念，將建立全長380.8公尺的通學廊道，預計109年6月完工，完工後學生及社區用路人將擁有安全人行通行空間。

新竹市副市長沈慧虹致詞時表示，推動新校園運動精神就是要和社區緊密結合，一座老學校在新社區中發展更需要有創新的勇氣，感激學校退縮校地，用辦教育的精神「找答案」，找出通學廊道的解決方案退縮校地，營造出380公尺環狀的通學廊道，為社區用路人及學童營造出安全、美觀的步道空間。

沈慧虹指出，自市長林智堅上任後即積極推動「步行城市」計畫，為了帶給竹市孩子更安全的通學環境，近年更啟動全市通學步道改善計畫，全面盤點全市校園通學環境，已投入逾1.5億推動14處通學步道改善，一步一步地讓新竹市校園通學環境逐步改善，煥然一新，讓竹市學童有安全、美觀的通學環境。

教育處長黃錦能指出，龍山國小周邊通學廊道建置計畫係市府積極爭取內政部營建署提升道路品質計畫，預計投入經費1,360萬元。由田中央聯合建築師事務所規劃、設計及監造，吉寬營造有限公司承攬施工，預計109年6月底完工。感激校方和社區居民的協助讓工程順利啟動，學童將有一安全的人行通學步道。

龍山國小校長陳彩文表示，學校的任務就是提供良好學習環境照顧好我們的孩子，感激市府的協助獲營建署提升道路品質計畫補助，建置安全及美觀的通學廊道，未來完工後，鼓勵家長陪孩子多走一段路，漫步茄苳樹下將會是親子間最美的回憶；即使家長因忙碌無法抽空接送上下學，也能讓學童安心的在樹下等待家長接送。