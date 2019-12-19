德安航空首度招募培訓機師！報名資格出爐　錄取者由安捷訓練

▲德安航空招募培訓機師，完成訓練即可擔任副駕駛。（圖／德安航空提供）

記者賴文萱／台北報導

為提供離島居民完善交通服務品質，德安航空首度招募培訓機師，今（19）日正式對外公告徵才訊息。同時，德安航空日前也前往安捷飛航訓練中心，簽署培訓機師訓練合約，為後續人才遴選及飛行訓練揭開序幕。

德安航空培訓機師招募19日起開跑，凡具備本國國籍、擁有大專以上學歷、多益成績達750分以上，且對飛航工作懷抱熱忱的國人民眾，皆可報名參加培訓機師甄選，詳細徵才資訊19日已公布於德安官網，投遞履歷報名期限至109年1月31日止。

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▲德安航空首度招募培訓機師。（圖／德安航空提供）

在德安航空完成履歷書審後，後續的遴選過程，將與安捷飛航訓練中心合作，展開筆試、飛行員潛質測驗（COMPASS）、面試及飛行評鑑等各項測驗，擇優錄取表現優秀、具備飛行潛力的人才。錄取後，將正式聘為公司員工，並簽訂培訓機師合約，保障工作權益。

錄取的培訓學員，將送往安捷飛航訓練中心展開飛行訓練，取得民航局核發的商用駕駛員檢定證（CPL）；隨後移師加拿大，進行進行機種轉換訓練。通過各項訓練後，將正式納編成為DHC6-400機隊副駕駛員。

▲德安航空與安捷飛航訓練中心簽訂培訓機師訓練合約，雙方簽約代表分別為德安總經理郭卜瑞（左）及安捷董事長高健祐（右）。（圖／德安航空提供）

德安表示，安捷訓練經驗豐富，以航空公司的訓練需求為導向，先後曾接受台灣虎航、威航、華信及華航等多家航空公司委託，負責訓練培訓機師，完訓學員在航空公司的專業表現，深受業界好評，相信是值得信賴的訓練合作夥伴。

安捷學員日常的訓練場域，包含高雄、台東及綠島等機場，皆為德安航空主要航點，能幫助培訓學員提早在訓練階段，就能孰悉空域、航路、標準作業程序及航管通話等，對未來執業極有幫助，肯定能培育最適合德安的高優質民航駕駛員。

德安航空培訓機師徵才資訊（官網）：https://www.dailyair.com.tw/Dailyair/Page/Recruitment/