偵蒐升級！　台南玉井警率先考取遙控無人機高級專業證照　

▲台南市玉井分局警方利用無人機進行偵蒐，協助警力進行各項警政專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有鑑於近年來空拍機及相關通訊技術發展迅速，空拍機使用可結合多種鏡頭、熱顯像、遠距離警示和廣播等功能，為大幅提升員警科技偵蒐能力、執勤安全及警力派遣空間，台南市玉井分局員警率先考取遙控無人機高級專業證照，將有效使用偵蒐利器。

台南市玉井分局轄區幅員遼闊，丘陵地形環鋸，山林密佈，地形複雜，山區民宅、空屋、工寮星羅棋布交通路線四通八達，易為宵小、歹徒藏匿其中從事不法勾當，危害社會治安。

有鑑於近年來空拍機及相關通訊技術發展迅速，空拍機使用可結合多種鏡頭、熱顯像、遠距離警示和廣播等功能，為大幅提升員警科技偵蒐能力、執勤安全及警力派遣空間，常年支持警政工作的玉井警友辦事處，特於2019年2月捐贈具有多種鏡頭、熱顯像、遠距離警示和廣播等功能空拍機1部，由玉井分局資訊承辦警員尹吉定操作飛行，多次運用於交通安全疏導、快打演練及清山專案等勤務，隨時升空掌握轄區狀況，靈活調度警力。尹員經多次操作飛行，累積實戰經驗，於12月16日率先通過交通部民用航空局舉辦遙控無人機術科考試，考取遙控無人機高級（G3級）專業操作證。

玉井分局長楊青垂表示，玉井分局成立無人機偵查小組，訓練多名員警成為操作「飛手」，他們是分局未來期望，尹員領有遙控無人機高級專業操作證，係分局種子教官，藉由其技術長才訓練同仁，讓每個派出所執勤時，都能利用空拍機優勢，以達到科技偵查、偵防並重目標，確保民眾生命財產安全。

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