高雄籍漁船冷凍艙密室藏30萬包私菸　市價2500萬

▲海巡在該漁船密艙，共查獲30萬5000包市價2500萬私菸。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

海巡署偵防分署高雄查緝隊17日凌晨與第五岸巡隊、鳳山查緝隊及第五海巡隊，在旗津漁港查獲高雄籍漁船，以漁船卸漁貨掩護走私未稅私菸610箱，總計（30萬5,000包）市價高達2500萬元。

▲海巡在該漁船密艙，共查獲30萬5000包市價2500萬私菸。（圖／記者翁進忠翻攝）

海巡署表示，高雄查緝隊接獲情資，旗津私菸集團計畫於年前走私大量菸品入境，隨即組成專案小組追查，經多日蒐證發現有一艘漁船形蹤可疑，研判可能走私，12月17日凌晨埋伏人員見時機成熟發動查緝，在漁船的冷凍艙底部發現密窩，海巡人員拿鐵鎚把它撬開，整個艙底都是菸品，查獲未稅私菸610箱總計（30萬5,000包），市價高達2500萬元。

▲海巡在該漁船密艙，共查獲30萬5000包市價2500萬私菸。（圖／記者翁進忠翻攝）

海巡署強調，走私集團犯罪手法不斷演進，海巡署統合岸海所屬單位組成打擊犯罪團隊，對外透過與鄰國情資交換，對內與友軍情資共享，本案將依違反菸酒管理法等案函送高雄市政府財政局菸酒管理科裁處，並追查幕後集團防堵走私入境。