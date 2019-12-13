驚！「撒旦之母」恐攻炸爆倫敦地鐵　國民黨後壁黨部遭放同成份爆裂物

▲疑似放置爆裂物的嫌犯就躲在高雄一棟公寓中。（圖／記者吳奕靖攝）

地方中心／高雄報導

台南後壁區國民黨部13日晚間驚傳遭歹徒放置爆裂物，嫌犯藏身高市苓雅區永樂路一棟公寓，刑事局南部打擊犯罪中心與台南市警白河分局都追到可疑對象，警察局局長李永癸、苓雅分局分局長李謀旺及南打大隊長等人都到場，約8點左右防爆車抵達，後續霹靂小組及台南特勤也都到場，由於爆裂物是有「撒旦之母」的「三過氧化三丙酮」（簡稱TATP），TATP感度極高，輕微摩擦、碰撞，都可能引起爆炸，現場氣氛相當緊張。

▲警方大動作到現場。（圖／記者吳奕靖攝）

國民黨台南後壁黨部13日下午驚傳遭人放置爆裂物，晚間刑事局南部打擊犯罪中心與台南市警白河分局追捕可疑對象，循線追查到高雄苓雅這棟公寓，警方大動作到場拉起封鎖線，霹靂小組及防爆車到場待命。

檢警初步檢視發現包裝內除2罐不明液體外，尚有一個玻璃盒，盒內經初步判定，是可供作為爆裂物使用之「三過氧化三丙酮」，具「撒旦之母」的可怕稱號。

▲國民黨台南市後壁區黨部!12日被人發現有疑似爆裂物，刑事局高雄防爆組到場查處。（圖／記者林悅翻攝）

三過氧化三丙酮（英語：Triacetone triperoxide，簡稱TATP）是一種有機過氧化物起爆藥及二甲基過氧化酮的閉環三聚體，起爆力介於雷汞與疊氮化鉛之間。嗅若丙酮的白色細膩晶體，不溶於水，但溶於氯仿等有機溶劑。曾考慮用作雷管裝藥，但因其易於昇華的特性（於室溫放置兩週，質量損失可達66％）兼高機械感度，在商業與軍事上並未得到廣泛應用。

如果作為一種不含氮元素的爆炸物，TATP可以欺騙過時的安檢措施。TATP被認為曾用作多起黑社會活動及恐怖襲擊的爆炸物，如倫敦地鐵爆炸案、2015年11月巴黎襲擊事件、2016年布魯塞爾連環爆炸案。在香港反修例運動期間，懷疑有人持有TATP被捕。

由於製作原料極容易得到，即使在對爆炸品做嚴格管制的地方亦能夠合成。TATP感度極高，輕微摩擦、碰撞，都可能引起爆炸，因此在非專業人士及低品質安全管控的情況下合成，非常容易發生意外。