快訊／德國大樓驚傳強烈爆炸至少25傷！　當局啟動救援

記者詹雅婷/綜合外電報導

根據外媒最新消息,德國東部布蘭肯堡(Blankenburg)13日上午一棟建築物發生強烈爆炸,目前已傳出至少25人受傷。當局已在現場展開救援行動,受傷人數可能還會再度攀升。警方在推特表示,這起爆炸發生在當地上午約8時55分左右,相關人員正在協助撤離大樓內部的人。

#Explosion in Blankenburg #Harz Um 8.55 Uhr hat es eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße in Blankenburg gegeben. Es gibt mehrere Verletzte. Die Evakuierung der noch im Haus befindlichen Personen findet gegenwärtig statt. #Blankenburg1312

Blankenburg in the Harz - At least 25 injured in explosion in residential building https://t.co/k7nnEuq3Rj via @BILD_News #Germany pic.twitter.com/vtUSfp5C6V