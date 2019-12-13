煽動韓粉破壞罷韓遊行...暗號「腳穿一藍一紅襪」　他自首：一時好玩

▲鹽埕分局偵查隊長黃錦富表示，若有人刻意搗亂將嚴懲。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

「罷韓」、「挺韓」遊行即將在21日當天舉行，雖然雙方遊行路線不一樣，卻有網友在網路上號召韓粉當天「穿著一紅一籃」作為暗號，做出不理性行為，本案經媒體報導後，高雄市警局隨即接到一名台北市陳姓男子自首電話，宣稱該貼文只是因為「一時好玩」並已於事後刪除，對此煽動行為，警方強調絕對查辦到底，並在當天派駐強勢警力坐鎮。

陳姓男子（網路化名范文希）在貼文中號召韓粉穿著「Wecare」服飾，在12月21日遊行當天在捷運鹽埕埔站3號出口集結，腳穿一藍一紅襪子作為識別，轄區鹽埕分局表示，雖陳姓男子已表明一時好玩，但實際上已觸犯《社維法》第63條「散布謠言，足以影響公共安寧者」，可處3日以下拘役或3萬元以下罰款。

▲有挺韓網友表示要混進罷韓遊行 。（圖／翻攝打馬悍將粉絲團）



21日當天有兩個陣營舉辦遊行和活動，警力維安等事務讓市警局如坐針氈，此時卻有人企圖從中搗亂，鹽埕分局強調「保障合法、取締非法」，呼籲已經起意的民眾不要貿然進行集結，縱使貼文者宣稱好玩已刪除，但當天仍會在鹽埕埔捷運站佈署警力進行嚴密監控，若有違法一定嚴懲。