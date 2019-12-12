千人繞機場好幾圈！旅客超煩退不到　遠航金門站宣布發號碼牌：限100名

圖文／鏡週刊

遠東航空今（12日）宣布將停飛，金門機場遠航櫃台前近千人陸續前往急著退票，由於人數太多，晚間6時許仍有逾600名，遠航金門站宣布開始發號碼牌，限額100名，其餘的將在明日上午8時再繼續辦理退票申請，但退款無法立即退回旅客帳戶。

拿到100號的旅客開心歡呼，但由於金門站現場櫃台只是受理退票申請，無法立即退款，現場有旅客不滿地大喊，無效啦！拿不到錢啦！有旅客說，雖然擔心拿不到錢，但有辦有機會。

遠航人員請排隊者上官網寫的電子郵件申請，旅客抱怨，官網連不上，櫃台人員改口說可以上遠航的臉書登記。

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今日下午2時許，遠航傳出將停航，遠航金門站即出現10多名退票旅客，下午3時，停飛訊息正式公佈，大量旅客出現在遠航櫃台前，隊伍越排越長，擠滿櫃台前。

現場排隊人數繞了好幾圈，預計約有上千人到場，排隊旅客平和有秩序，航警也到場待命，到晚間6時許，現場仍有逾600人，遠航宣布只能再受理100名，因此發號碼牌，其餘近排隊者，將在明天繼續受理。



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