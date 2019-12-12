不買帳就翻桌丟鞭炮！強推淡水商家啤酒　「龍炮幫」7嫌栽了

圖、文／鏡週刊

最近淡水地區多家熱炒店被不良分子強行推銷啤酒，商家若不配合就會遭人丟大龍炮；或是到店內蓄意鬧事，讓業者不堪其擾，檢警經多日蒐證後，在昨（11日）兵分多路逮捕以高姓犯嫌為首的「龍炮幫」成員共7人，警偵訊後，將全案依違反組織犯罪防制條例及恐嚇取財等罪嫌移送偵辦。

警方調查，高男從今年初就在淡水、三芝等地吸收手下，假借參與宮廟民俗活動聚眾壯大聲勢，9月間，高男見當地巷弄內熱炒店、酒吧生意熱絡、有利可圖，遂指示手下向店家推銷進貨特定品牌啤酒，藉以抽成牟利，但因業者早有配合廠商，便大多予以婉拒。

高男見商家不配合，在惱羞成怒之下，便趁店家營業時間率眾分持棍、棒至店內鼓譟翻桌，離去時還引燃鞭炮製造聲響，讓業者承受巨大壓力，最後只好妥協進貨。

警方獲報即由淡水偵查隊、新北市刑大、北市大安分局等單位，組成專小組展開密集追查蒐證，同時報請士林地檢署指揮偵辦。

警方專案小組昨（11）日上午見時機成熟，於由檢察官王啟旭坐鎮，趁高男等人開車南下時，將其和黨羽陸續拘提到案，並在住處起獲空氣長、短槍共4支、電擊器、棍棒、本票及借據等證物，警方懷疑高男等人還可能涉及暴力討債等不法犯罪行為，正積極追查其背後金流。

新北市警察局長陳檡文表示，絕不容忍轄內有聚眾恐嚇、街頭滋事等暴力行為，如查獲不法分子犯罪據點，將依侯市長宣誓目標，動員市政府各局處公權力實施「第三方警政」強力清除，並追溯犯罪金流予以全數查扣，要讓罪犯無法在新北市生根，提供市民安居樂業的居住環境。



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