快訊／北投男家中輕生...家屬敲門無人回！　破窗驚見他倒臥屋內亡

▲台北市北投區一名男子在屋內死亡，警方現在封鎖現場調查。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

台北市北投區12日下午發生一起事件，一名男子在屋內死亡，目前警方已將現場封鎖調查。此外，初步了解該名男子約34歲，在住家屋內輕生，而家屬今天回到家中，敲他房間都沒回應，且房門都鎖著，覺得不對勁，從屋外敲破玻璃進到房間，才發現他已經在房內輕生，至於詳細原因，警方正進一步調查。

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