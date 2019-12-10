小額終老保單開放限購2張買氣回溫　短短4個月保費衝6.33億

▲小額終老買氣回溫，根據金管會保險局統計，7至10月初年度保費和件數雙雙呈現成長態勢。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣邁入高齡化社會，金管會近年來推動小額終老保險，讓所有民眾都享有基本的壽險保障，今年7月更是開放每人一生限購2張，最高保額也從30萬元拉高至50萬元。根據保險局統計，7月至10月初年度保費達6.33億元、件數3.8萬件，雙雙呈現成長態勢，顯示小額終老保單的買氣有回溫。

金管會保險局從2017年2月開辦小額終老保險，目標是讓所有民眾都能有基本壽險保障，內容包括傳統型終身壽險保額30萬元，及一年期傷害保險附約保額2萬元，主打比一般終身壽險便宜3成，且每人限買一張。

根據金管會保險局統計，今年上半年小額終老新契約件數達2萬6,458件，較去年同期的5萬6,015件，衰退52.76%；初年度保費則為4.28億元，較去年同期的10.3億元，減少52.76%，顯示小額終老買氣有衰退的現象。

為吸引民眾購買意願，金管會自今年7月起，小額終老保單的保額從30萬元提高至50萬元，一年期傷害保險附約保額也從2萬元提高至10萬元，同時也開放每人限買2張。

另據統計，今年前10月小額終老險初年度保費達10億6,207萬元，新契約件數達6萬5,301件，其中金管會鬆綁後，7月至10月的初年度保費達6.33億元，較去年同期的4.14億，成長52.83%，新契約件數則來到3萬8,843件，較去年同期的2萬3,993件，成長61.89%。