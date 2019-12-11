Google瀏覽器推出Chrome 79版！密碼遭盜用會發出警告　提醒進入網路釣魚網址

▲Google Chrome瀏覽器推出了Chrome 79版，加強用戶資訊安全。（圖／達志影像）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒 THE VERGE 報導，Google今（11）日推出了Chrome 79版，在密碼保護方面改進很多。現在，當帳號和密碼因為某些網站或應用程式上的資訊洩露，導致密碼遭盜用時，Chrome會立即警告用戶。

用戶現在可以在Chrome的同步設置中設定此新功能，Google透過多層加密的密碼副本，來安全地配對它們。

除了提供密碼警告外，Google還改善了網路釣魚防護。Google一直使用每30分鐘更新一次的惡意釣魚網站列表，但該公司發現網路駭客一直在迅速切換網域名或對Google的抓取工具隱藏。

新的保護功能將為網絡釣魚案件多發出30％的警告。同時，Google Chrome的其他保護措施還包括「預防性網路釣魚防護」，當用戶進入Google列入從事網路釣魚的網站名單時，就會向用戶發出警告。此功能現在將適用於Chrome密碼管理器中儲存的所有密碼。

Google還改善Chrome對多個配置文件的支持。如果用戶在Chrome中使用多個配置文件或者與他人共享，Chrome現在可以更直接地指示當前正在使用的配置文件，因此您可以確保將密碼保存到正確的配置文件中。

Chrome 79最初是為上一版本計劃的，它針對1％的用戶進行了一項實驗，該實驗可通過HTTP-over-HTTPS啟用安全的DNS連接，可以防止被追踪和惡意重新定向。

Chrome 79今天才開始推出，台灣似乎還沒有，這些功能將在未來幾週內逐步在桌機的瀏覽器中推出。



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