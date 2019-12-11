　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google瀏覽器推出Chrome 79版！密碼遭盜用會發出警告　提醒進入網路釣魚網址

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Google Chrome瀏覽器。（圖／達志影像）

▲Google Chrome瀏覽器推出了Chrome 79版，加強用戶資訊安全。（圖／達志影像）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒 THE VERGE 報導，Google今（11）日推出了Chrome 79版，在密碼保護方面改進很多。現在，當帳號和密碼因為某些網站或應用程式上的資訊洩露，導致密碼遭盜用時，Chrome會立即警告用戶。

用戶現在可以在Chrome的同步設置中設定此新功能，Google透過多層加密的密碼副本，來安全地配對它們。

除了提供密碼警告外，Google還改善了網路釣魚防護。Google一直使用每30分鐘更新一次的惡意釣魚網站列表，但該公司發現網路駭客一直在迅速切換網域名或對Google的抓取工具隱藏。

新的保護功能將為網絡釣魚案件多發出30％的警告。同時，Google Chrome的其他保護措施還包括「預防性網路釣魚防護」，當用戶進入Google列入從事網路釣魚的網站名單時，就會向用戶發出警告。此功能現在將適用於Chrome密碼管理器中儲存的所有密碼。

Google還改善Chrome對多個配置文件的支持。如果用戶在Chrome中使用多個配置文件或者與他人共享，Chrome現在可以更直接地指示當前正在使用的配置文件，因此您可以確保將密碼保存到正確的配置文件中。

Chrome 79最初是為上一版本計劃的，它針對1％的用戶進行了一項實驗，該實驗可通過HTTP-over-HTTPS啟用安全的DNS連接，可以防止被追踪和惡意重新定向。

Chrome 79今天才開始推出，台灣似乎還沒有，這些功能將在未來幾週內逐步在桌機的瀏覽器中推出。
 

她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

ET快訊
超多人發熱衣穿錯了！UNIQLO部長教「正確穿法」
小禎15年前清純長相起底！靠李進良變臉…網愣：看不出是同一人
《炮仔聲》女星驚爆4月提離婚　2兒子「無預警」被送走崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Google瀏覽器推出Chrome 79版！密碼遭盜用會發出警告　提醒進入網路釣魚網址

最貴Mac Pro售價嚇人！頂級配備美國喊價破百萬　台灣最少也要近19萬才能入手

庫克訪日強調蘋果在全球找尋最佳供應商　最大貢獻將在醫療保健領域

蘋果推出tvOS 13.3更新！　首頁切換更加流暢人性化

SONY買電視送萬元贈品　再抽星野谷關度假村住宿

Pro Display XDR顯示器在台開賣！售價15.99萬元起跳　蘋果提醒清潔螢幕千萬別沾水

iPhone 11系列用戶回報GPS應用程式出問題　Strava工程師說是蘋果的問題

Google揭曉台灣年度搜尋排行榜　台劇《與惡》居榜首、韓國瑜蟬聯人物榜首

Apple再推iOS 13.3更新！　新增「通話限制」功能、停止顯示Memoji和Animoji

智慧錶貴的好、便宜的好？Garmin Venu、Amazfit GTS測給你看

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

修杰楷撒嬌林予晞：不要想要拋棄我　被傳緋聞老婆森77「依偎脖子狂賠罪」

Google瀏覽器推出Chrome 79版！密碼遭盜用會發出警告　提醒進入網路釣魚網址

最貴Mac Pro售價嚇人！頂級配備美國喊價破百萬　台灣最少也要近19萬才能入手

庫克訪日強調蘋果在全球找尋最佳供應商　最大貢獻將在醫療保健領域

蘋果推出tvOS 13.3更新！　首頁切換更加流暢人性化

SONY買電視送萬元贈品　再抽星野谷關度假村住宿

Pro Display XDR顯示器在台開賣！售價15.99萬元起跳　蘋果提醒清潔螢幕千萬別沾水

iPhone 11系列用戶回報GPS應用程式出問題　Strava工程師說是蘋果的問題

Google揭曉台灣年度搜尋排行榜　台劇《與惡》居榜首、韓國瑜蟬聯人物榜首

Apple再推iOS 13.3更新！　新增「通話限制」功能、停止顯示Memoji和Animoji

智慧錶貴的好、便宜的好？Garmin Venu、Amazfit GTS測給你看

台東低碳旅遊e著走　電動機車充電站廣設智慧QR碼站牌

農委會媒合台東釋迦產業　拓展新南向市場通路

神秘大戶尾盤敲進9257張　台積電319元天價作收

擅將閨蜜加入政黨還幫繳500元黨費　女挨告偽造文書不起訴

早上外出買菜下午才能回家　公路總局補助「幸福巴士」解決行的困難

侯友宜若中槍命危　囑妻放棄急救：讓我好好走

台東天后宮宣布：2020年元宵傳統神明遶境　恢復辦理2天活動

5千陸客「假交流名義來台」　疑人頭協會助發「邀請函」突破國境管制

2019亞洲盃經典健力賽　台東小將奪3銀4銅

重製版2020年登場　回顧5件《惡靈古堡3》的小秘辛

3C家電熱門新聞

Google揭曉台灣年度搜尋排行榜　台劇《與惡》居榜首

Apple再推iOS 13.3更新！　新增「通話限制」功能、停止顯示Memoji和Animoji

dynabook日系軍規輕薄上市

Google日曆推超方便新功能　可在日曆間輕鬆移動事件

小米、realme新機上市恐生變

Galaxy S10 Lite價格無預警被曝

智慧錶貴的好、便宜的好？

最貴Mac Pro售價嚇人！頂級配備美國喊價破百萬

紙本資料上傳Google雲端、Line幫你秒轉文字檔

Pro Display XDR顯示器在台開賣！售價15.99萬元起跳　清潔時別沾水

高階iPhone傳明年起採用無線充電！移除Lightning

iPhone 11用戶回報GPS應用程式出問題　Strava工程師說找蘋果

小米可折疊式手機專利曝光！正面全螢幕無瀏海　前置鏡頭可彈出

三星 S10 Lite 機型提前曝光！將採潛望式鏡頭　外媒評價CP值高

更多熱門

相關新聞

純網銀來襲　公股銀應善用自身優勢

純網銀來襲　公股銀應善用自身優勢

迎戰3家純網銀進入戰場，財政部表示，因應純網銀的衝擊，財政部督請公股代表督導所屬的公股銀行運用自身業務特色及優勢，拓展數位金融服務，培養客戶忠誠度，適時調整業務推動策略，提供公股的競爭力。

Chrome打字「被消失」bug解決了

Chrome打字「被消失」bug解決了

薪資太高...資金已燒2億？　將來銀行澄清：「絕無此事」

薪資太高...資金已燒2億？　將來銀行澄清：「絕無此事」

將來銀行總經理梅驊　換工作也要得到祝福

將來銀行總經理梅驊　換工作也要得到祝福

樂天純網銀　拚開業3年內獲利

樂天純網銀　拚開業3年內獲利

關鍵字：

Google ChromeChrome 79資訊安全網絡釣魚

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

陳建隆深夜爆粗口怒飆「陳子玄離婚原因」！

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

中國足球選手飛踢　正中日球員頭

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面