為還情債　出獄後他全台監獄走透透　

圖文／鏡週刊

「我出來的時候很激情，也沒錢，跟我媽借了七萬元，先環島一圈到全台灣的監獄。」原本以為陶永祥是要去考察會客菜餐廳，結果單純只是訪友，「去看我在關的那段期間有去看過我的朋友。」在牢裡困了二十多年，他不會搭高鐵、看不懂捷運路線圖，很多時候都是搭自強號一日往返。

透早出門到晚上才回家，問他這是當兄弟的義氣嗎？他搖搖頭，「這跟當兄弟沒什麼關係，那個情你要還人家，當初人家都來看你，現在他出事，你不能提供他需要的資源，至少讓人家知道我們沒有忘記人家，就像他當初沒有忘記我們一樣。」

聽陶永祥述說獄中生活，與想像的不太不同。他服刑二十多年，歷經受刑人大爆炸時期，十四、五個人擠在不到十坪的舍房，那時還沒有二或三層的鐵架床，「以前睡地板，買二呎寬的草蓆，還相疊喔！房長會分配，比較壯的隔壁就要睡瘦的，有時候半夜翻身打到，整間房就打一起。」

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以為受刑人完全與世隔絕，其實還是有獲得外界資訊的時候，獄中合作社有販售裝電池的收音機、掌上型電視機，家屬會寄送雜誌、書籍，工場做完事，受刑人可以有段放鬆時間做自己的事。「看報紙、寫信，有人三五成群在那邊胡說八道，犯人什麼都沒有，就是時間多，時間多就整天東家長西家短。」有人說著未來的藍圖，有人思念著家人，發憤圖強的當然也有，至少陶永祥是在那段時間買電子辭典學會ㄅㄆㄇㄈ，「我現在用LINE才有辦法打字。裡頭要鼓勵受刑人，價格還會比較便宜。」

失去自由的日子有的人只經歷幾個月，有的卻是面對鐵窗的時間遠比看見太陽更多，吃喝拉撒睡都擠在同一個空間，似乎會磨出一種獨特的革命情感。陶永祥開會客菜餐廳，上門的顧客除了家屬，還有同樣從監獄畢業的朋友，這些人買菜、寄菜除了要挺陶永祥，讓他別走回頭路，也是想讓裡頭的兄弟吃好一點，讓他們知道外面有人持續在關心，別因為看不見陽光而失去希望。



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