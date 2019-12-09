　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

為還情債　出獄後他全台監獄走透透　

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖文／鏡週刊

「我出來的時候很激情，也沒錢，跟我媽借了七萬元，先環島一圈到全台灣的監獄。」原本以為陶永祥是要去考察會客菜餐廳，結果單純只是訪友，「去看我在關的那段期間有去看過我的朋友。」在牢裡困了二十多年，他不會搭高鐵、看不懂捷運路線圖，很多時候都是搭自強號一日往返。

透早出門到晚上才回家，問他這是當兄弟的義氣嗎？他搖搖頭，「這跟當兄弟沒什麼關係，那個情你要還人家，當初人家都來看你，現在他出事，你不能提供他需要的資源，至少讓人家知道我們沒有忘記人家，就像他當初沒有忘記我們一樣。」

聽陶永祥述說獄中生活，與想像的不太不同。他服刑二十多年，歷經受刑人大爆炸時期，十四、五個人擠在不到十坪的舍房，那時還沒有二或三層的鐵架床，「以前睡地板，買二呎寬的草蓆，還相疊喔！房長會分配，比較壯的隔壁就要睡瘦的，有時候半夜翻身打到，整間房就打一起。」

請繼續往下閱讀...

以為受刑人完全與世隔絕，其實還是有獲得外界資訊的時候，獄中合作社有販售裝電池的收音機、掌上型電視機，家屬會寄送雜誌、書籍，工場做完事，受刑人可以有段放鬆時間做自己的事。「看報紙、寫信，有人三五成群在那邊胡說八道，犯人什麼都沒有，就是時間多，時間多就整天東家長西家短。」有人說著未來的藍圖，有人思念著家人，發憤圖強的當然也有，至少陶永祥是在那段時間買電子辭典學會ㄅㄆㄇㄈ，「我現在用LINE才有辦法打字。裡頭要鼓勵受刑人，價格還會比較便宜。」

陶永祥因為想要照顧年邁的母親決心痛改前非，開了會客菜餐廳。（陶麗鳳提供）

失去自由的日子有的人只經歷幾個月，有的卻是面對鐵窗的時間遠比看見太陽更多，吃喝拉撒睡都擠在同一個空間，似乎會磨出一種獨特的革命情感。陶永祥開會客菜餐廳，上門的顧客除了家屬，還有同樣從監獄畢業的朋友，這些人買菜、寄菜除了要挺陶永祥，讓他別走回頭路，也是想讓裡頭的兄弟吃好一點，讓他們知道外面有人持續在關心，別因為看不見陽光而失去希望。


更多鏡週刊報導
【監獄美食1】監禁半輩子　靠會客菜重生
【監獄美食2】被老大看中入黑道　豪賭一晚輸300萬元
【監獄美食3】花百萬戒毒　戒毒針一次一萬　

ET快訊
女歌手爆「憲哥說過要娶我」　吳宗憲嚇呆…她一揭面竟是台灣天后
分了孫安佐後…阿乃PO素顏告白片　突比中指「吐真實心聲」
2020總統候選人號次出爐：1號宋楚瑜、2號韓國瑜、3號蔡英
2020總統候選人號次抽籤　宋楚瑜抽到1號、韓國瑜2號
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

為還情債　出獄後他全台監獄走透透　

「亡者會挑棺材」苗栗雙龍捲風接連消失…問嬤：喜歡這副大壽？　獲聖筊

娃娃機擺黃色iPhone 11！「花40塊夾出」他一開箱秒昏倒　網曝成本超俗

影／低溫特報！竹苗等5縣市亮黃燈　今晚到明晨下探10度

兒子幫洗背！爸閉眼享受　下秒「心臟險承受不住」：好羨慕生女兒的...

小7「馬尾天使女店員」暖幫阿婆：妳先坐著　客感動直擊！2萬人讚爆：加薪

跨年曬友情！出「麥」好友ㄎ一ㄤ照　抽客製化麥Friends禮盒

影／強烈冷氣團發威今晨探底7.9度「低溫特報擴大13縣市」　下波變天時間曝光

基隆知名麵店驚傳收攤！簽約外送5個月「抽成30%」虧慘　改賣調理包

影／南方澳「米糕名店」半夜偷倒廚餘！超噁畫面曝光…海面漂散臭穢物

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

在地人超推！5家新竹必吃早餐店　網稱「神之雞湯」放整隻腿超滿足

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

12小時包夜MTV看電影看到爽！　厚片吐司、冰淇淋、飲料免費吃

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

香蕉動正顎手術後自嘲變童顏！　戽斗下巴消失...網驚：好像黑人

為還情債　出獄後他全台監獄走透透　

「亡者會挑棺材」苗栗雙龍捲風接連消失…問嬤：喜歡這副大壽？　獲聖筊

娃娃機擺黃色iPhone 11！「花40塊夾出」他一開箱秒昏倒　網曝成本超俗

影／低溫特報！竹苗等5縣市亮黃燈　今晚到明晨下探10度

兒子幫洗背！爸閉眼享受　下秒「心臟險承受不住」：好羨慕生女兒的...

小7「馬尾天使女店員」暖幫阿婆：妳先坐著　客感動直擊！2萬人讚爆：加薪

跨年曬友情！出「麥」好友ㄎ一ㄤ照　抽客製化麥Friends禮盒

影／強烈冷氣團發威今晨探底7.9度「低溫特報擴大13縣市」　下波變天時間曝光

基隆知名麵店驚傳收攤！簽約外送5個月「抽成30%」虧慘　改賣調理包

影／南方澳「米糕名店」半夜偷倒廚餘！超噁畫面曝光…海面漂散臭穢物

坐霸王車被抓包！　她當眾掏胸「噴射新鮮母乳」擊退站務員

快訊／手夾傷送醫被諷「演很大」　陳玉珍落淚還原現場：呼吸困難…這樣會死

「地上怎麼有凹洞！」少婦騎車慘摔「暫時失憶」下巴縫16針　將提國賠

多金律師遭管收！怪罪「老婆害的」訴請離婚　法官認證小三逼宮駁回

天龍哥搬到桃園4年…嚇喊「治安極度恐怖」！　狂列4大罪狀：每天都不安全

終結單身！迪亞哥週末娶2妻　「荷蘭老婆」首亮相遊客搶拍照

為還情債　出獄後他全台監獄走透透　

警狂追袋熊「石頭砸死還切塊吃掉」　調查出爐：原住民不用罰

總統辯論會喬不定　韓辦發4點聲明：不接受蔡英文片面指定綠媒主辦

巴格達機場旁「遭2火箭空襲」　5重傷送醫…影片曝光爆炸聲震撼！

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

今晨探底7.9度低溫特報擴大13縣市　下波變天時間曝光

一周天氣出爐！11縣市清晨急凍10°C↓

11縣市低溫特報再發　急凍10°C以下

南方澳米糕店　半夜偷倒廚餘入海

煮泡麵要「完整的蛋」！她一看暈倒：我被打敗了

人妻2張照找碴：烤雞在哪裡　圈出秒笑噴

上大號誤入女廁！　他「機智一招」無破綻脫身

逛耶誕城就脫魯　他實測都市傳說

隊友買便當！她一開紙盒「蛋x5」網笑炸

強烈大陸冷氣團發威！11縣市晚起再探10°C

叮嚀妻不能吃牛肉仍發生慘案　帝爺公：等她出院你就知

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

更多熱門

相關新聞

結合棒球、宮廟、夜市文化　蠢羊推漫畫新作：希望充滿「台灣價值」

結合棒球、宮廟、夜市文化　蠢羊推漫畫新作：希望充滿「台灣價值」

繼《菜比巴警鴿成長日記》、《火人》後，漫畫家蠢羊將推出全新作品《棒球人生賽1st》，這是台灣第一本結合棒球、宮廟與夜市文化的漫畫。蠢羊表示，一開始的想法很簡單，就是想創作一部「只要是台灣人看了都會有共鳴」的漫畫。除了棒球，漫畫中還充斥著滿滿台灣在地元素，例如宮廟文化、夜市小吃等。蠢羊表示，希望這會是一部充滿「台灣價值」的作品。

陳小春挺港警遭嗆「強姦犯」！今晚穿防彈背心開唱

陳小春挺港警遭嗆「強姦犯」！今晚穿防彈背心開唱

李嫣讀世界最貴學校　數學考卷留白

李嫣讀世界最貴學校　數學考卷留白

日清推出《航海王》合作廣告「薇薇篇」　重現阿拉巴斯坦的離別

日清推出《航海王》合作廣告「薇薇篇」　重現阿拉巴斯坦的離別

【瑪法達談星】12.04～12.10風象星座！

【瑪法達談星】12.04～12.10風象星座！

關鍵字：

鏡週刊陶永祥

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

志效機場「被粉絲絆倒」哭出聲

Juice Wrld癲癇發作過世！得年21

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

左營聖瑤宮「絕美女乩身」曝光！8男「扛進廟」狂晃

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

2020年愛情運Top3星座！第3名感情會開花結果

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

豆漿店打烊部長來了！國軍大咖買走水煎包

《蒙面》台灣女歌手爆：憲哥說過要娶我！　吳宗憲傻眼

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

更多

最夯影音

更多
超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫
古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面