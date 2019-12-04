財報「爛到骨子裡」　3嫌誆投資人買未上市股！黑心賺走8千萬

▲雄檢查獲一間公司假造財報、增資併購誆騙投資人8000多萬元。（示意圖／pixday）



記者洪正達／高雄報導

高雄一間公司打著兜售未上市股票名義對外牟利，再以虛列增資、財報作假等手法掩人耳目，半年來不法所得已高達8000多萬元，檢調3日進行搜索後帶回10名關係人，並扣押實體股票175張，檢察官複訊後，將鄭姓男子等3名主嫌依違反證交法、偽造私文書、使公務員登載不實等罪名起訴，並聲請羈押獲准。

雄檢表示，檢肅黑金組檢察官日前接獲檢舉，指出高雄一公司以虛列增資、兜售高價未上市公司股票牟利，日前掌握到相關罪證後，指揮彰化、台北、高雄等調查再高雄市的公司據點進行搜索，其中在帶回的10名關係人中，鄭、吳2名男子為該公司實際登載的負責人，涉嫌在2016年7月間，以假造存款紀錄的方式虛辦公司增資，並將公司資本額從1000萬元提高到1億1000萬元，鄭、吳2人與公司另名潘男明知資本額虛增1億元是假的，3人卻仍於2018年6月聯手辦理與另間公司的合併增資，並再次以同樣手法提高被合併公司資本額1500萬元到1億2500萬元。

其中3名被告明明知道公司6年來的營業淨利均為赤字，且仍處在填補虧損中，財物標準與申請上櫃的差距相當大，又沒有流通價值，3人在2017年6、7月間以每股面額10元的價格，在以每張千股的數量印製股票共1萬2500張，且又經過簽證手續後公開發行，其中又撰寫不實的投資評估報告，內容刊載有國內知名工程公司、機械公司等投資細項，以及財報、帳戶收款資料，並將此資料轉給專門販售未上市股票的地下盤商，再對外聲稱公司獲利能力良好，未來前景相當看好，且即將上市上櫃，投資下去可得翻倍獲利等，讓投資人誤信將資金投入，購買每張面額9萬6000元到12萬5000元不等的股票。

檢方徹夜訊問鄭、吳、潘等3人後，依違反證交法中的《詐欺買賣有價證券》、《非證券商不得經營證券業務》以及刑法《偽造私文書》、《使公務員登載不實》、公司法《資本不實》、商業會計法《利用不當方法致使財務報表發生不實》等多項罪名起訴，且3人犯罪嫌疑重大，有逃亡及串證、滅供之虞，全數聲請羈押禁見獲准。

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