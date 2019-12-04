高雄婦堅持「併排臨停沒錯」　警打臉「違停超過3分」罰單漲3倍

▲高雄婦人違停申訴，沒想到罰單因此暴漲3倍。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄鄭姓女子日前違停遭民眾檢舉，她不服提申訴，認為自己只是暫停讓乘客上下車，不過三民二分局檢視檢舉人拍下的相片後，發現她暫停已超過3分鐘，原本開出的「併排臨時停車罰單」升級為「併排停車」，600元的交通罰罰鍰瞬間暴漲3倍，提高到2400元，讓她得不償失。

三民二分局指出，日間接獲到交通檢舉案件，指出2019年8月份鄭女在三民區河堤路上違規停車，警方依違停事實開出「併排臨時停車」罰單，但鄭女收到不服，10月3日向交通事件裁決中心申訴，提出當時為了讓乘客下車才停車，並非刻意要並排臨停，且對當地路況不熟悉，希望警方能明鑑事實。但警方進一步從檢舉人提供的照片來看，發現她停車時間從當天下午2點49分到2點53分，中間經過了3分鐘，認為鄭女已有「併排停車」違規事實存在，因此將原本的「併排臨停」的罰單改為「併排停車」，並將更改舉發的理由載明在通知書上寄給鄭女。

不過，鄭女收到通知書後仍不服，11月6日再度向裁決中心申訴，再度堅持當時僅是臨時停車，且駕駛並未下車，要求警方將罰單改回原本的「併排臨停」，但警方又說，依照交通部2016年的3月1日的所發出的函示，指出併排違規停車若超過3分鐘就不能算「臨時停車」，加上併排阻礙道路上的行車動線，容易造成其他用路人、駕駛人事件受阻，恐怕因此發生車禍，警方必須依規定舉發。