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國家文藝獎7位獎者出爐！「台灣圖書館之母」王秋華94歲獲建築獎

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▲▼ 2019國家文藝獎。7位得獎者包括：文學類：小說家 黃娟。美術類：藝術家 莊普。音樂類：音樂家 陳中申。舞蹈類：舞蹈家 古名伸。戲劇類：劇場創作者 王墨林。建築類：建築師 王秋華。電影類：紀錄片導演 柯金源。（圖／財團法人國家文化藝術基金會）

▲「國家文藝獎」12月3日揭曉，由國家文化藝術基金會董事長林曼麗公佈第21屆得獎者名單。（圖／財團法人國家文化藝術基金會提供，下同）

記者林育綾／台北報導

歷經6個多月的推薦、提名、評選過程，備受藝文界矚目的「國家文藝獎」於今（3）日揭曉！在文學、音樂、舞蹈等領域選出7位得獎者，其中建築類由台灣戰後第一代建築師、有「台灣圖書館之母」之稱的王秋華獲得，其餘得獎者還包括小說家黃娟、藝術家莊普、音樂家陳中申、舞蹈家古名伸、劇場創作者王墨林、紀錄片導演柯金源。

為獎勵具卓越藝術成就、且持續創作或展演之傑出藝文工作者，國藝會自1997年起每年辦理「國家文藝獎」，針對文學、美術、音樂、舞蹈、戲劇、建築及電影7個類別，共評選出至多7位得主，以獎項之榮譽肯定其專業成就，2015年起調整為每兩年辦理一次。

請繼續往下閱讀...

今年第21屆國家文藝獎，自今年5月開始受理推薦、提名，經過各類複審及決審，每個階段加總、共計有87位提名及評審委員參與其中，最終於今日（12/3）召開的董事會中通過得獎者名單。

7位獲獎的藝文工作者，都以其旺盛的熱忱與生命力，在藝術的道途中努力不懈，並積極開創獨特且具時代性的美學風格，以下為得獎者及介紹：

▲▼ 2019國家文藝獎。文學類：小說家 黃娟。（圖／財團法人國家文化藝術基金會）

▲「 2019國家文藝獎」文學類得獎者為小說家黃娟。

「文學類」黃娟（85歲），戰後第二代小說家中少數的女作家之一。其以超過五十年的文學實踐，關懷主體在時空流轉、社會變遷、國族轉替中的自我探索，特別是女性的生命處境，以及「台美人」的生存樣態。

▲▼ 2019國家文藝獎。7位得獎者包括：文學類：小說家 黃娟。美術類：藝術家 莊普。音樂類：音樂家 陳中申。舞蹈類：舞蹈家 古名伸。戲劇類：劇場創作者 王墨林。建築類：建築師 王秋華。電影類：紀錄片導演 柯金源。（圖／財團法人國家文化藝術基金會）

▲「美術類」得獎者莊普。

「美術類」莊普（72歲），台灣低限藝術具有高度代表性與創新性的藝術家。1980年代起持續從事低限藝術創作，探索極簡思維的可能，並在台灣帶動一股超越國際與本土的思潮與運動。其參與成立的「伊通公園」，是孵育台灣當代藝術的重要載體。

▲▼ 2019國家文藝獎。音樂類：音樂家 陳中申。（圖／財團法人國家文化藝術基金會）

▲「音樂類」得獎者陳中申。

「音樂類」陳中申（63歲），當代台灣最富代表性的笛簫音樂藝術家。其創作重視笛簫樂器技巧表現的拓展，每有創新突破，同時常帶親和性及童趣特色，強調自本土生活文化淬鍊的感動。在演奏、作曲、指揮、教學、推廣各面向皆有卓越貢獻。

▲▼ 2019國家文藝獎。舞蹈類：舞蹈家 古名（圖／財團法人國家文化藝術基金會）

▲「舞蹈類」舞蹈家古名。

「舞蹈類」古名伸（59歲），將「接觸即興」引進亞洲的第一人，在身體觀念與技巧上，擴展了台灣舞蹈的面貌，使其與國際接軌，亦奠定了台灣在亞洲地區該領域的重要地位。其創作力求突破框架，展現了欲連結生活與生命的藝術態度。

▲▼ 2019國家文藝獎。劇場創作者 王墨林。（圖／財團法人國家文化藝術基金會）

▲「戲劇類」得獎者王墨林。

「戲劇類」王墨林（70歲），以「身體論」為思想核心，持續探索身體與社會、政治、歷史的關係，以及身體作為劇場媒介的可能性。透過論述、評論及結合社會運動與劇場行動的創作，持續用一以貫之的反抗姿態，向主流體制拋出激烈的提問。

▲▼ 2019國家文藝獎。7位得獎者包括：文學類：小說家 黃娟。美術類：藝術家 莊普。音樂類：音樂家 陳中申。舞蹈類：舞蹈家 古名伸。戲劇類：劇場創作者 王墨林。建築類：建築師 王秋華。電影類：紀錄片導演 柯金源。（圖／財團法人國家文化藝術基金會）

▲「戲劇類」劇場創作者王墨林。

「建築類」王秋華（94歲），台灣戰後第一代建築師，其設計強調美學與工藝必須建立於人性關懷的基礎，作品富含人文價值，對周遭環境敏感且尊重自然，呈現出率真樸實的建築美學，尤以圖書館建築對台灣貢獻卓著，被譽為台灣圖書館之母。

▲▼ 2019國家文藝獎。7位得獎者包括：文學類：小說家 黃娟。美術類：藝術家 莊普。音樂類：音樂家 陳中申。舞蹈類：舞蹈家 古名伸。戲劇類：劇場創作者 王墨林。建築類：建築師 王秋華。電影類：紀錄片導演 柯金源。（圖／財團法人國家文化藝術基金會）

▲「電影類」得獎者柯金源，是台灣生態環境紀錄片代表人物。

「電影類」柯金源（57歲），台灣生態環境紀錄片代表人物。30年來堅持以深入田野的方式，調查紀錄台灣的自然生態、環境變遷與公害事件，持續以深刻扎實的影像與社會對話，並保有對底層弱勢的尊重關懷與批判政府財團的勇猛力道。

以上得獎者的藝術成就卓越，其精神與專業學養，對國內藝文環境發展具有深刻的影響與貢獻，可為國內藝壇典範。國藝會除了公佈得獎者，另將於2020年3月舉行頒獎典禮，分別贈予7位得獎者獎座乙座及獎金壹百萬元，以表推崇。

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