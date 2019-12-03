　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／郭台銘訪美：應白宮之邀參加12/5「聖誕派對」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

鴻海旗下富士康科技集團宣布在美國威斯康辛州設廠，台灣時間29日凌晨舉行動工典禮，美國總統川普和鴻海董事長郭台銘同台，兩人親手動鏟。（圖／路透社）

▲鴻海創辦人郭台銘、美國總統川普。（圖／路透社）

記者徐政璿／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘3日搭機前往美國，將進白宮與美國總統川普會面。郭台銘下午4點30分在長榮商務中心召開行前記者會，他表示，這次是臨時收到白宮的邀請參加12月5號「Cristmas Party（聖誕派對）」。

根據郭台銘辦公室提供的邀請函，上面寫「美國總統川普夫婦邀請您參加聖誕派對，地點在白宮，時間是12月5日下午四點。」

▲▼白宮邀請函。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲白宮邀請函。（圖／郭台銘辦公室提供）

郭台銘指出，「Cristmas Party」去年是在12月12號，這是白宮常態性的活動，一定會見到川普，只是有沒有時間講話，或講什麼東西都不知道，但已經跟白宮負責投資的相關人士，安排了兩個會議，希望了解中美貿易戰的狀況，以及何時會告一段落。

郭台銘笑說，他還是一如往常，一定會帶中華民國的國旗帽進白宮。

此外，郭台銘表示，還會到聖荷西、洛杉磯、西雅圖，看一下美國高科技產業、創投公司、電子業、5G、AI，了解未來發展趨勢，明年大選過後，希望幾個比較具有科技長才的立委，快速的立一些科技法。

白白胖胖也是一種美

▼鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者張榮恩攝）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
外送員「邊騎邊看導航」！行人過馬路遭撞…顱內出血命危
兒盟3.7億買辦公室遭轟「狂接退捐電話」！執行長回應了
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委爆：「卡神」網軍委任律師...也幫陳明文處理300萬現金案

楊蕙如來自嘉義幫！藍委質疑背後黑手是「英派」掌門人陳明文

立院三讀！　故意散播動物傳染病謠言最重罰100萬

立院三讀！　故意散播動物傳染病謠言最重罰100萬

快訊／綠營網軍現形、砂石案纏身　李佳芬：不管你再怎麼黑我都不怕！

八點檔反派男星安定亞回高雄選立委　新崛江總部「花籃全倒」遭破壞

「犧牲中部人的健康！」　王惠美嚴厲譴責中央放寬中火燃煤

天有異象？韓國瑜返高雄「愛河魚狂跳上岸」　韓粉喜：一睹龍顏

郭台銘將會白宮政要　機場談話「政黨票別讓民進黨通吃」

陳以信：卡神事件只是「民進黨網軍的冰山一角」　要求蔡英文道歉！

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

小S聞高以翔驟逝心痛大哭　憶《康熙》吃他豆腐...「紳士又溫暖」

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

「一旦輸血便不能認這個小孩...」 醫挫折經驗：無法說服別人信仰

不滿重機佔道！貨車按喇叭逼車 怒嗆「靠右騎」...騎士不服暴口角

高雄超狂「150元鮮蚵吃到飽」！ 還有泰國蝦3斤999元爽嗑一波

快訊／綠營網軍現形、砂石案纏身　李佳芬：不管你再怎麼黑我都不怕！

八點檔反派男星安定亞回高雄選立委　新崛江總部「花籃全倒」遭破壞

「犧牲中部人的健康！」　王惠美嚴厲譴責中央放寬中火燃煤

天有異象？韓國瑜返高雄「愛河魚狂跳上岸」　韓粉喜：一睹龍顏

郭台銘將會白宮政要　機場談話「政黨票別讓民進黨通吃」

陳以信：卡神事件只是「民進黨網軍的冰山一角」　要求蔡英文道歉！

快訊／郭台銘訪美：應白宮之邀參加12/5「聖誕派對」

韓國瑜使賤招「連藍營都看不下去」　沈富雄：輸的慘烈但肯定歷史留名！

批蔡英文「假新聞總指揮」　賴士葆：謝長廷官位是用蘇啟誠的死換來的

卓榮泰、羅文嘉都曾被攻擊　林飛帆：民進黨誰不是楊蕙如霸凌受害者？

目標超越爸爸陳瑞昌　陳佳樂：要去大聯盟

狀元Zion術後6周仍無法回場上練習　過來人羅斯「建議減重」

嚴凱泰癌逝1年「生前最掛心」拚了陪她　女兒500字聲聲喚：只是你先出門了

中學五人制足球賽南區開踢　國高中36隊拚明年全國賽

快訊／綠營網軍現形、砂石案纏身　李佳芬：不管你再怎麼黑我都不怕！

限速標誌畫在路面上　高市交通寧靜示範區收效

保育欖蠵龜遭誤捕！嘴纏魚線釣鉤　暫置救援桶待後送

八點檔反派男星安定亞回高雄選立委　新崛江總部「花籃全倒」遭破壞

「犧牲中部人的健康！」　王惠美嚴厲譴責中央放寬中火燃煤

天有異象？韓國瑜返高雄「愛河魚狂跳上岸」　韓粉喜：一睹龍顏

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

政治熱門新聞

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

韓營內部民調曝　「地下賭盤傻掉了」

張雅琴怒轟李佳芬家族砂石案「你娘卡好」

檢察官認證　綠營網軍月領1萬！

即／網軍害死駐日外交官　韓國瑜籲徹查金主

蔡不處理謝長廷？宋：2個月後可換人

獨／郭台銘將赴白宮見美國總統川普

被問韓國瑜被罷免　陳水扁：一定要「忍未條」嗎

看卡神被抓　陳佩琪：民進黨會永續執政

蔡英文回鄉屏東湧入3萬支持者　大進場狂擠20分鐘

外匯存底前段班　韓：大家為何窩囊

吳怡農身價破5000萬！喊「蔣經國是壞人」

李婉鈺還原「被分手」內幕：我快得憂鬱症

韓國瑜：綠營網軍幕後金主是誰？

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

蕾菈爆「被脫衣胸前走光片」網瘋傳！本人回應

高以翔「求婚女友前」猝逝！

孫安佐PO文「很想你」見留言標記米砂！淡定秒回網笑翻

快訊／《有瑕疵的人們》車璌河身亡！得年27歲

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

林志玲點頭結婚「關鍵電話」曝光

韓營內部民調曝　「地下賭盤傻掉了」

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

高以翔頭七　準未婚妻Bella憔悴現身

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

更多

最夯影音

更多
高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴
挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面