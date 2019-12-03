高樓突發惡火！6mins恐怖烈焰直衝25樓…消防通道被車堵住　網怒：是謀殺

▲瀋陽一棟25層大樓深夜突發大火。（圖／翻攝自新京報我們）

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧省瀋陽市一棟25層的大樓2日晚上21點左右突然發生大火，現場畫面顯示，火勢從低層向高層迅速蔓延，致使樓的外牆體及保溫材料出現掉落、樓體一片焦黑。令人心驚的是，因為消防通道被停放的車輛堵塞，導致無法及時救援，6分鐘火就竄到了樓頂。

綜合陸媒報導，瀋陽市渾南新區SR新城A座102號商住樓昨晚發生大火，25層樓體燒成焦黑。官方當晚23點45分通報，「瀋陽消防47輛消防車235名消防員到場救援，目前已基本撲滅火勢，消防員已逐層搜救排查，目前暫無發現人員傷亡；起火建築共25層，起火部位為5樓及以上外牆。」

渾南區應急管理局的工作人員表示，「原本只是5樓的一戶外牆起火，由於離樓體最近的消防通道被停放的車輛堵塞，未能在初期階段控制火情，6分鐘火就竄到了樓頂。」

網友看後氣炸稱，「那些堵消防通道的就是謀殺」、「出事才能體現消防通道的重要性」、「堵消防車道的要追究責任」。

▲消防通道被車輛堵住。（圖／翻攝自新京報我們）

大樓23層居民闞東（化名）正是昨夜恐怖遭遇的親歷者，他晚上8點半下班回家，半小時後正準備洗澡，發現屋裡有煙。他回憶，「看到濃煙從門縫和排風口進來，我洗澡水剛放，頭髮都濕了，趕緊把毛巾沾水捂住嘴，趕快拉著老婆往外跑，順手抓了個薄的羽絨服，都沒顧上穿，樓道全是煙，幾乎看不清人，我先奔電梯去的，發現電梯燈滅了，就直接走的樓梯。」

他說，刺鼻的燒糊氣味，煙薰火燎，嗆得自己頭疼，「同樓層下來4個人，大家一起邊跑，邊呼喊，跑到十多層時，發現煙小了點，有的人鞋都沒穿，大家跑到5樓時，遇到了消防員；消防員往樓上衝去救火，讓我們快往下走。」

成功跑下樓後，闞東發現堵嘴毛巾都是黑的，「家裡東西什麼也來不及拿，只拿了個包，裡面有個金鐲子；我覺得自己很幸運，大難不死必有後福，能從23樓跑下來就很不錯了，著急也沒用反正都已經這樣了，明早第一件事先去買幾件衣服。」

我該答應女友嗎？