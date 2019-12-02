關懷心路基金會　新竹振道總經理跑遍弱勢公益團體

▲新竹振道總經理劉中勝，探訪心路基金會新竹分會的孩童。（圖／新竹振道有線電視提供）

新竹振道記者林彥斌／新竹報導

為了關懷新竹市的弱勢族群，新竹振道從今年五月起，在總經理劉中勝的帶頭下，開始跑遍新竹市的各個弱勢公益團體，而在歲末年終的12月，劉中勝來到心路基金會新竹分會，要了解這邊的早期療育服務。其中有一個叫做姵姵的小妹妹，遇到人就會開心的要與對方擊掌，模樣可愛逗人，她來到心路接受早療已經四年，如今越來越活潑外向，也讓了解到早期療育的重要性。

為了關懷新竹市的弱勢孩子，新竹振道總經理劉中勝，來到心路基金會新竹分會，探訪這裡接受早期療育的孩童。劉中勝一行人受到心路基金會新竹分會主任楊玉玲的帶領下，逐一參觀基金會內的各項設施，楊玉玲指出，希望有更多人一起來關注這些孩子，給他們更多的勇氣挑戰人生。

來到心路基金會，這裡有許多小朋友，正在努力透過課程進行練習，有一個小朋友，靠著輔助支架，才能保持站立姿勢，模樣相當令人不捨。而另外一位小朋友姵姵，在心路接受四年多的早期療育，現在進步很多，她看到人總是要來個GIVE ME FIVE或拍手，這就是她與人互動的方式，相當有趣。

為了感謝心路基金會對弱勢學童的照顧，劉中勝代表新竹振道，捐贈一萬元照護金，希望這一萬元，可以起到拋磚引玉的效果，透過新聞散播出去，讓更多人一起來響應，關懷新竹市的弱勢族群。