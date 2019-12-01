強力臨檢再1發　安平警連3天威力掃蕩八大行業

▲台南市警四分局持續在例假日，由四分局長蔡進閱親自率領各單位警力，針對經常發生暴力事件之夜店、舞場、酒店、夜店執行臨檢，持續掃蕩不法行為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平地區舞場槍擊案件，台南市警局長周幼偉，11月28、29日親自坐鎮並帶隊前往舞場、酒店、KTV店，密集展開大規模強力執法，並結合台南市政府聯合稽查，30日深夜四分局再度前往擴大臨檢，業者生意明顯不同以往，整體安平治安已平穩改善。

四分局持續在30日例假日，由四分局長蔡進閱親自主持勤教，並率領各單位警力針對經常發生暴力事件之夜店、舞場、酒店、夜店執行臨檢，持續掃蕩不法行為，絕不允許不法分子漠視政府公權力威信及法律的尊嚴。

▲在警方連續強力擴大臨檢，業者生意明顯不同以往。

四分局長蔡進閱強調，警察機關職司維護治安任務，對於企圖擾亂社會治安之不法行為，一定會依法究處，相對於合法經營之行業，亦會依法保障其不受干擾，絕不會任意以行政手段來干預營業，但業者若無法自律或配合通報及調查，致使社會事件持續發生，引發社會大眾不安，本於行政一體原則，警察機關一定會依職權通報相關單位實施聯合稽查，在此呼籲業者應善盡社會責任，共同維護社會安寧及秩序，同時提醒破壞社會秩序之違法分子，警察機關絕不會姑息，定將全力查處依法究辦。