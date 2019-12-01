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快遞員VS.美食外送員　誰賺得多？他揭密：不稀奇呀！早就月入10萬了

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每個快遞員單趟出去都盡量多載幾件包裹，才能省下時間、賺更多錢。（圖／黃威彬攝）

圖文／周刊王

走在大台北街頭，經常看到快遞員騎著機車，在大街小巷穿梭，他們冒著日曬雨淋的辛苦，每天綁著大大小小的包裹上路，就為了節省一點時間，付出勞力賺更多錢。讓人不禁好奇，他們的收入是如何計算的？

像是與Yahoo、MOMO、Friday、東森、蝦皮等電商平台合作的業者—全球快遞，旗下共有300名外務員，他們的收入皆採「論件計酬」。外務員每收送一件包裹，平均可抽成30元，每人每天收送包裹數量為150件至200件，若一個月扣掉假日工作22天，每個月最高收入可達13萬2千元。全球快遞長安營業所每月收送件量排行前十名的外務員，幾乎都能達到每日200件的目標

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▲美食外送員比快遞員更講求時效性，因為熱食若過了時間就會降溫，影響美味度。（圖／本刊資料照）

今年在台灣引發風潮的新興行業—美食外送員，正好也標榜月收入可達10萬至15萬元。兩者之間到底誰賺得比較多？據一位先前曾投入「熊貓外送」的張先生表示，那時他每月收入飆破10萬元，卻只做了3個月，離職原因是之前外送員新聞被炒熱，導致太多人投入美食外送行列，訂單被分食，導致接單量不穩，張先生說：「後來收入有7萬就很不錯了」，所以就離開美食外送的工作。

針對美食外送員能月入10萬以上，全球快遞外務部經理高偉智對本刊記者表示：「這一點都不稀奇呀！因為快遞員在幾年前，就已經能月入10萬了。」只是雙方的配送項目不同，「我們是送商業物件，服務對象是企業客戶，算是B2B；而他們是送食物，服務個人客戶，算是C2C的一種。」

高偉智進一步表示，在今年6月時，的確有一群快遞員「跳槽」去當外送員。這些快遞員每月收入約5~8萬元，卻想朝更好的機會邁進。「沒有人會嫌賺的錢太多！只會嫌太少。」「他們想試試10萬~15萬究竟拿不拿得到？就算拿不到，也沒有損失，因為大家都是承攬制。」相較於快遞業，美食外送員的抽成比例並沒有比較高，但因為foodpanda、Uber Eats的補貼政策，讓外送員能從「外送費」和「趟次獎金」獲得較好的收入。

但不管是美食外送員或快遞員，幾乎都是承攬制。而像是黑貓宅急便、嘉里大榮物流、新竹物流、宅配通這幾間以貨車運送的大型物流業，旗下員工多為正式雇員，月薪約4萬元至5萬元。雖然收入較少，工作卻相對有保障。

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