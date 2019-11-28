推動熟齡關懷！南山人壽得「台灣企業永續獎」　再獲英國財經雜誌肯定

▲南山人壽品牌暨公共事務部協理鄭淑芬（右）代表領獎。（圖／南山人壽提供）

財經中心／台北報導

台灣永續能源研究基金會28日舉辦「第12屆TCSA台灣企業永續獎」，南山人壽獲頒2019「台灣企業永續報告獎」金融及保險業金獎；同時，南山人壽推出「樂齡好靠山」網路平台及推動「南山慈善基金—醫療關懷計畫」，榮獲英國專業財經雜誌「全球商業觀點」（Global Business Outlook）評選為「2019台灣最佳企業社會責任」保險公司，雙雙獲得國內外CSR大獎肯定。

南山人壽連續6年自主發行企業社會責任（CSR）報告書，採用國際標準「GRI準則」揭露CSR績效，並通過台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）國際標準驗證，在28日舉辦的「2019 TCSA台灣企業永續獎」頒獎典禮中，榮獲「台灣企業永續報告獎」金融及保險業金獎。

此外，南山人壽推動「南山慈善基金—醫療關懷計畫」，為社區建構健康照護網絡，榮獲英國專業財經媒體「全球商業觀點雜誌」評選為「2019台灣最佳企業社會責任保險公司」（Best CSR Insurance Company）。展望未來，南山人壽表示，將積極響應聯合國全球永續發展目標（SDGs），持續精進CSR作為，將永續理念與公司核心營運緊密結合，成為台灣永續成長的前進力量。