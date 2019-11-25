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「潤泰集團應利益迴避」南山人壽工會警告：159億地上權案不能雨露均沾　變成共犯結構

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▲▼信義行政中心地上權案由南山人壽以159.81億元得標。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

▲「信義行政中心地上權案」由南山人壽以159.81億元得標。（圖／翻攝自GOOGLE MAPS）

財經中心／台北報導

南山人壽以159.81億元標得「信義行政中心地上權案」，但南山工會並未引以為傲，反而高分貝發出警語，不能讓大股東尹衍樑旗下的潤泰集團，藉此獲取不當利益，形成巨大的共犯結構，所有關係企業應該利益迴避，且金管會也要謹慎監管南山人壽相關作為。

南山工會指出，南山人壽以保戶所繳保費作為資本，高價標購不動產地上權，不能間接讓集團成員雨露均沾，否則將形成巨大的共犯結構，關係企業本應該利益迴避，金管會應謹慎看待南山人壽高價標購不動產之後的後續作為。

工會強調，南山人壽大股東「潤成投資控股」的主要股東是潤泰集團，旗下相關事業涵蓋從土地開發、規劃設計、預鑄、機電、營建統包施工、企劃銷售、室內設計到大樓管理保全，幾乎是一條龍的事業體，如今，南山人壽標下信義行政中心地上權，關係企業必須利益迴避。

南山工會呼籲，南山屬大型保險公司，有眾多保戶，資產雄厚，如發生經營不善，容易影響台灣經濟，金管會不可不慎。

南山工會的警告，並非沒有前例可循，2018年4月，金管會曾重罰遠雄人壽1,440萬元，並且限制該公司不得新增不動產投資，不得與利害關係人為授信或其他交易，以及解除趙藤雄、許自強的董事職務，並命令解除遠雄人壽總經理趙信清、不動產暨放款部張姓主管等2位經理人的職務，依照規定這4人被解除職務，5年內不得回鍋金融業。

金管會開罰主要是2016年跟2017年辦理一般業務檢查及不動產交易專案檢查，發現遠雄人壽有2大缺失，首先是「不動產投資開發業務」，遠雄人壽多達14個自地自建不動產投資開發案的採購發包、監工驗收及請款作業等業務，都是由遠雄集團辦理，可見遠雄人壽倚賴遠雄集團為其決定，以及辦理自地自建不動產投資開發。

▲▼南山工會今天下午集結逾百位保戶、業務員赴金管會陳情，期盼主管機關能依法進行處置。（圖／記者紀佳妘攝）

▲南山工會曾赴金管會陳情，期盼主管機關能依法處置。（圖／記者紀佳妘攝，資料照）

再者是「利害關係人交易」，遠雄人壽辦理利害關係人資料，不僅建檔不完整，在出售土地予利害關係人，也沒提供交易條件不優於其他同類對象的證明文件，提供給董事會作為決議參考等缺失事項，且過去在利害關係人交易上已是屢犯，顯示遠雄人壽疏於改善防範。

金管會斥責遠雄人壽管理公眾資金，卻忽視落實公司治理、內控制度及法令遵循，不動產投資開發作業的內部控制制度及法令遵循機制輕忽廢弛，公司治理效能嚴重不彰，該公司負責人及相關權責部門主管未善盡督導管理責任、難辭其咎，嚴重有礙健全經營。

 
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