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南山人壽花159億標地　保險業務員搖頭嘆：看似「光鮮亮麗」內部問題爭議卻沒解決！

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▲▼信義行政中心地上權案由南山人壽以159.81億元得標。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

▲「信義行政中心地上權案」由南山人壽以159.81億元得標。（圖／翻攝自GOOGLE MAPS）

財經中心／台北報導

南山人壽20日以159.81億元標得「信義行政中心地上權案」，比底價溢價高出60%，準備興建商辦大樓，結合附近的南山廣場。不過，看在南山人壽資深業務眼裡，卻是不以為然。業務直言，得標看似光鮮亮麗，但公司內部各式問題和爭議都還沒有解決，「像是保險業務員是承攬關係還是僱傭關係，這個爭議至今都沒有解決。」

南山人壽資深業務向《ETtoday新聞雲》記者表示，公司內部持續處理境界新系統的狀況和問題，「有些內勤同仁反映，他們投入很多人力處理境界系統的事情，但反過來說，如果今天沒有人回報，客戶不知情，我們業務也不知情，公司都以為系統都沒事了！」

「這個『沒事』的意思，到底是電腦系統正常化，還是沒有人發現那些錯誤？」資深業務說，除了境界系統問題，總公司面對業務勞方的訴求，也沒有積極正面的回應，像是「承攬」或「僱傭」關係的爭議，金管會和壽險公會擬定相關標準，勞動部也以檢核表方式，協助勞資判斷僱傭或其他勞動契約類型，但南山人壽也沒有參與討論，南山業務員都必須要主動表達意見。

▲▼南山工會今天下午集結逾百位保戶、業務員赴金管會陳情，期盼主管機關能依法進行處置。（圖／記者紀佳妘攝）

▲南山工會曾赴金管會陳情，期盼主管機關能依法處置。（圖／記者紀佳妘攝，資料照）

南山人壽部分保險業務員認為，自己的勞務契約應屬於僱傭關係，但南山總公司卻以保險業績計算，認定非僱傭，而是承攬關係。

有些業務員的勞健保是掛在公司底下，有些則是自行至職業工會加保；也有業務表示，公司沒有幫忙提撥6%新制勞工退休金，沒有保障，也沒有退休金。

南山業務員指出，公司堅持雙方是承攬合約，但讓人奇怪的是，業務員為何要考核業績，例如有業績可以升至主任、襄理、區經理，「但如果沒有業績，就降回業務員；再沒有業績，就必須滾蛋。」

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